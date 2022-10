Aislinn Derbez muestra el lado más duro de la maternidad y Mauricio Ochmann le muestra su admiración

Aislinn Derbez no solo es una de las actrices más exitosas de México, también ha dejado claro que es una gran madre.

Desde que la famosa tuvo a su hija Kailani en el 2018 junto a Mauricio Ochmann, no ha hecho más que entregar su vida a ella, sin dejar de lado su carrera profesional y proyectos.

Aislinn ha encontrado el balance perfecto para llevar su vida profesional con su maternidad, pero siempre la prioridad será su hija.

De hecho, la famosa tiene una gran relación con su ex y padre de su hija, Mauricio Ochmann, por el bienestar de Kailani, y han sabido llevar la situación a la perfección, siempre buscando lo mejor para la pequeña.

Te recomendamos: Novio de Aislinn Derbez no solo es millonario, también es muy guapo y estas fotos lo prueban

Pero, no todo es color de rosas, y así lo dejó claro Aislinn en su última publicación, donde mostró el lado más real y duro de la maternidad.

Aislinn Derbez cuenta lo difícil que fue su parto y comparte fotos inéditas

Aislinn compartió unas fotos del momento que dio a luz a su hija Kailani, pero dejó ver lo difícil que fue para ella.

“Recuerdo que el día de mi parto fue el mejor día de mi vida y a la vez el más duro y doloroso. Lo último que hubiera pensado es que estaría 36 hrs en labor de parto (en mi caso las contracciones no tenían descanso🥵) y menos que fuera exactamente opuesto a lo que planeamos por meses! Y nada ni nadie puede prepararte para la montaña rusa que viene después”, dijo la famosa.

Además, confesó que no pudo dormir más de 3 horas seguidas durante un año y otros retos que experimentó como madre que fueron “insoportables” para ella.

“Para mi no hay nada más importante en este mundo que ser el mejor ejemplo que mi hija pueda tener, por eso desde entonces mi salud mental se convirtió en mi principal prioridad y a la vez fue lo que más trabajo me costó ese primer año… no dormir más de 3 hrs seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas, pueden llegar a sentirse insoportables”, reveló.

Te recomendamos: Aislinn Derbez se muestra “enamorada” de Mauricio Ochmann y pasan tiempo junto a su hija(FOTOS)

Aislinn Derbez se sincera sobre la maternidad y deja claro que "no todo es color de rosa" Instagram @aislinnderbez

Esto hizo que muchas mujeres se sintieran identificadas y hasta Mauricio Ochmann le dejó un mensaje con unos emoticones de manos, corazón y estrellas, dejándole saber que siente admiración por traer al mundo a su segunda hija.

Y es que la maternidad no es sencilla, pero sin duda vale la pena hacer todo por los hijos, así que es un esfuerzo que tiene su recompensa, y así lo deja claro Aislinn.