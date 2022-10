Claudia di Girólamo regresará a TVN con especial proyecto dirigido por Vicente Sabatini

Fue rostro emblemático de las teleseries del canal estatal duante años y según la información que dio a conocer TVN, Claudia Di Girólamo regresará este viernes y sábado a su pantalla.

Todo gracias a Voces para Atesorar, un programa realizado por la Fundación Teatro a Mil, dirigido por Vicente Sabatini y conducido por la conocida actriz, quien entrevistará a galardonadas figuras del espectáculo y teatro nacional.

Así lo consignó el portal Página 7, quienes destacaron las palabras de Roberto Cisternas: Director de Programación de TVN: “Es un orgullo tener en nuestra pantalla este importante contenido que representa un homenaje en vida para los actores nacionales que han marcado nuestra cultura colectiva. Nos alegra mucho difundir sus voces, historias y su gran aporte a nuestro país e identidad”.

Agregaron que el capítulo de este viernes será emitido a las 01.00 horas y protagonizado por Delfina Guzmán, mientras que el sábado a las 00.45 horas, aparecerá Héctor Noguera.

El nuevo proyecto de Claudia di Girolamo

Delfina conversará con Di Girolamo sobre cómo inició sus estudios de teatro en la Universidad de Chile cuando ya estaba casada, algo que en su época no era bien visto.

También, la intérprete de 94 años hablará de sus inicios en el Teatro Ictus, grupo con el cual hizo La Manivela, programa de humor en la televisión de los 70.

Además, revelará que “nunca tuve miedo” en el periodo de la dictadura y abordará su paso de las tablas a la televisión a través de las teleseries, género del que había renegado por mucho tiempo.

Por su parte, en la emisión del sábado, di Girolamo entrevistará a Héctor Noguera, con quien tratará diversos temas de su extensa carrera. En esa misma instancia, el artista de 85 años contará que aún no piensa en dejar de actuar: “No he aprendido a descansar, quizás en algún momento me veré obligado, pero por el momento no”.

Además, también declarará que “soy un poco solitario antes de las funciones, me da un poco de culpa al no socializar con mis compañeros de camarín, pero necesito ese tiempo de silencio que da el teatro antes de la función y me enojo cuando intentan interrumpir ese momento de soledad”.