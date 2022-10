“Desperté mucho peor”: Gino Costa explicó el motivo de su ausencia en “Buenos días a todos”

Con una sorpresiva e inesperada ausencia comenzó este jueves el matinal “Buenos días a todos”, que inició su edición de la jornada sin la conducción de Gino Costa.

Una sorpresa para los propios compañeros del periodista, Rafael Venegas y Nathalie Catalán, quienes prontamente aclararon el impasse en pantalla gracias a un contacto en directo con Costa.

“Hoy empezamos el programa, lo voy a transparentar con ustedes, apostando qué le había pasado a Gino Costa, porque eran las 8 de la mañana y no llegó”, señaló Nathalie, mientras que su compañero, Rafael, afirmó que “estamos preocupados”.

La inesperada ausencia de Gino Costa

“No sé qué me pasó (...) aquí estoy, todo accidentado”, respondió Gino desde su casa, lugar donde deberá hacer reposo tras sufrir un particular accidente, que incluso detectó este miércoles una vez finalizado el matinal.

Gino Costa contó esta mañana el motivo de su ausencia del matinal. Fuente: TVN.

“Debo confesar que Leo Jeria se reía de mí, le decía: ‘Me das un ibuprofeno, porque tengo la mano como empanada’. Pedí hora al traumatólogo y me están haciendo exámenes. Hoy (jueves) desperté mucho peor, así que me inmovilizaron la mano, tengo que estar en reposo y no moverme mucho”, contó el periodista, quien mostró en pantalla la férula que le pusieron en su mano derecha y que hasta hoy mantiene inmovilizada su muñeca.

De momento, y a la espera del resultado de los exámenes, el periodista sigue sin conocer el alcance de su lesión.

Gino Costa sufrió una inesperada lesión. Fuente: Instagram @gino__costa.

“Yo soy bien torpe y acontecido, puede ser que me haya pasado algo y no me di cuenta. No ha sido fácil, me ha dolido ene, pero no sé qué tengo, porque no es una picadura”, contó, al paso que especuló con que el origen de su dolencia pudo deberse a su mascota.

“Cuando la saco a pasear (su perra), tengo que darle cinco metros de cuerda, porque tira mucho”, señaló Costa, quien espera el alta médica para reincorporarse al programa.

“Solo estoy esperando el visto bueno del traumatólogo para ir, pero de momento hielo y manito en alto”, finalizó.