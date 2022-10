Matthew Perry habla del amor por Julia Roberts y el golpe de Cameron Díaz: “Estuve a punto de morir”

El actor Matthew Perry, el intérprete del eterno Chandler Bing de Friends está en el tapete del mundo del espectáculo. Resulta que el próximo 17 de noviembre sale en España su libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible).

En el libro, revela una gran cantidad de secretos y curiosidades sobre la serie Friends, pero se centra en la dura etapa personal que vivió a causa de la adicción al alcohol, drogas y medicamentos que sufría, por la que estuvo a punto de morir hace cuatro años.

Una de las etapas difíciles por la adicción le sucedió en la mítica escena de la boda de Chandler y Mónica en la temporada 7, donde la pareja por fin se casa tras superar los miedos de él y Rachel descubre estar embarazada, no fue tan idílica como parece.

‘’Me casé con Mónica y me llevaron de vuelta al centro de rehabilitación. En mi punto más alto en Friends, en el punto más alto de mi carrera, en el icónico instante de la serie... estaba en una furgoneta conducida por un conductor que estaba sobrio’', dijo en una entrevista para The New York Times.

El golpe de Cameron Díaz

Pero su libro también desvela su eterno amor por la actriz Julia Roberts y la relación con Cameron Díaz que terminó “golpeándome en la cara”.

Según el portal Page Six, el alumno de Friends y la actriz Cameron Díaz se establecieron poco después de que ella se separó de Justin Timberlake en 2007.

Perry, de 53 años, cuenta en su libro que Díaz, de 50 años, se “drogó inmediatamente” durante una cena grupal y “no estaba interesado en [él] en absoluto”.

Cuando él le hizo un comentario a la estrella de Charlie’s Angels durante un juego de Pictionary, explica que ella ‘accidentalmente’ le golpeó la cara mientras apuntaba a su hombro. Él le respondió: “¿Estás bromeando?”, recordó el actor en su libro.

Julia Roberts el amor que él terminó

Pero uno de los episodios importantes de la vida de Perry lo vivió con una de las actrices más importantes de la industria de Hollywood, Julia Roberts, con quien asegura tuvo una relación que duró unos meses y fue él quien decidió terminarla “por la inevitable agonía de perderla”, reseñó El Mundo.

“A Julia le ofrecieron el episodio posterior al Super Bowl en la segunda temporada y dijo que únicamente haría el programa si tuviera algo que ver con mi historia”, se lee en el libro que presentó a la prensa recientemente.

Reitera el actor que Julia “únicamente haría el programa si tuviera algo que ver en mi historia. (Estaba teniendo un buen año, ¿o qué?) Pero primero, tenía que cortejarla”, así, asegura Perry, nació su romance con la protagonista de Mujer Bonita.

Entre rosas y la agonía

Reconoció que para conquistarla le envió a la actriz más de tres docenas de rosas que fueron acompañadas de una nota.

“Lo único más emocionante que la idea de que hagas el programa es que por fin tengo una excusa para enviarte flores”, explica.

“Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí (...) Estaba seguro de que ella iba a romper conmigo”, confesó, asegurando que él fue quien tomó la determinación de dar un paso adelante para romper con ella.

“En lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts. No puedo describir la expresión de confusión en su cara”, expresó el autor del libro.