Pamela Díaz revela discusión con mujer en supermercado: “Me dijo ‘chula cu…, no tienes ni plata’”

Una fea discusión tuvo Pamela Díaz en un supermercado, luego de que chocara sin intención el carro de otra clienta, quien no reaccionó nada de bien. Así lo contó la modelo en un live, donde además reveló la fea frase que le dijo la otra mujer.

Como recoge Mira lo Que Hizo, Díaz en conversación con Arturo Longton contó que la discusión se produjo en la zona del cajero automático.

“Me dijo ‘Ten más cuidado, chao’. Yo contesté ‘No te dije hola’, mira la estupidez que le dije. Me voy al cajero, se me acerca y me dice algo al oído”, dijo Díaz.

Y ahí agregó: “es súper fuerte lo que diré… Me dijo ‘Chula cu…, no tienes ni plata’”.

“La tenía acá (en su oreja). La miré, me reí, saqué la plata y me fui. Después saqué los billetes y le hice así (lanza billetes)… ¿Te imaginas?”, riéndose por el hecho vivido.