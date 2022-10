‘1899′: esto es todo lo que debes saber sobre la próxima serie de misterio de Netflix

A dos años del gran final de Dark, los creadores del thriller de ciencia ficción alemán, Baran bo Odar y Jantje Friese, produjeron una nueva serie con la que esperan atrapar a las audiencias: 1899.

El segundo proyecto de la dupla para Netflix promete ser tan hechizante, aterrador y emocionante como el primero, aunque más inclinado hacia el misterio y menos intricados viajes en el tiempo.

La producción internacional expondrá la diversidad lingüística de Europa en el siglo XVIII, por lo que la trama cuenta con personajes que hablan varios idiomas, del alemán al español.

Además, el gigante de la transmisión ha apostado todo a este ambiciosa historia y se desarrolló usando la última tecnología para la creación de sus poderosos y envolventes efectos visuales.

Si desde ya te ha llamado la atención o has escuchado a todos hablando de esta, a continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la nueva producción de la plataforma de streaming.

¿De va 1899, la próxima serie de suspenso de Netflix?

Ambientada en el año 1899, la serie sigue a un grupo de inmigrantes de diferentes nacionalidades que viajan en un barco desde Europa con destino a Nueva York, Estados Unidos.

A pesar de sus diferencias, los une la esperanza de una vida mejor en América. Todos se siente optimistas con la llegada de un nuevo siglo y esperan tener un trayecto sin inconvenientes.

Así pasa hasta que la embarcación en la que viajan se cruza con un barco a la deriva que llevaba meses desaparecido. El encuentro destapa una red de secretos. Entre ellos, de algunos viajeros.

El caos se complica por el choque de culturas y la dificultad para comunicarse de la diversidad de los pasajeros, quienes provienen de Polonia, Francia, Alemania, España e Inglaterra.

La sinopsis oficial de Netflix reza así: “La serie original gira en torno a un barco de vapor migrante que se dirige al oeste para dejar el viejo continente de Londres a Nueva York”.

“Los pasajeros, un grupo heterogéneo de orígenes europeos, están unidos por sus esperanzas y sueños para el nuevo siglo y su futuro en el extranjero”, continúa.

“Cuando descubren otro barco migrante a la deriva en mar abierto, su viaje da un giro inesperado. Lo que encuentren a bordo convertirá su paso a la tierra prometida en una horrible pesadilla”, concluye.

¿Cuándo se grabó y quiénes están detrás de 1899?

La serie 1899 ha estado en producción desde 2018. No obstante, la filmación no comenzó sino hasta mayo de 2021. El rodaje finalizó en noviembre de ese año.

La serie está producida por Dark Ways, la productora en Berlín de Jantje Friese y Baran bo Odar, quienes firmaron un acuerdo con Netflix por cinco años en 2018.

Las empresas de tecnología cinematográfica Arri, Faber y Framestore se sumaron a la producción virtual. Según Collider, se grabó en Volume, una instalación de producción virtual de vanguardia.

En cuanto a los recursos, la serie es la primera en ser financiada totalmente por el German Motion Picture Fund a través del Investment Bank of Brandenburg.

¿Quiénes conforman el elenco de 1899?

La serie cuenta con un elenco internacional de lujo. La inglesa-estadounidense Emily Beecham y el alemán Andreas Pietschmann, darán vida a dos roles principales: Maura Franklin y Eyk Larsen.

El actor galés Aneurin Barnard, el español Miguel Bernardeau y el danés Lucas Lynggaard Tønnesen son otros rostros reconocibles que forman parte del elenco del proyecto.

El reparto nutrido de estrellas de toda Europa incluyen también a la francesa Mathilde Ollivier, la inglesa Rosalie Craig, el polaco Maciej Musial y el belga Jonas Bloquet.

Gabby Wong, Fflyn Edwards, Yann Gael, José Pimentão, Martin Greis-Rosenthal, Anton Lesser, Maria Erwolter e Isabella Wei completan el elenco de primer nivel.

Todos los actores hablarán en sus lenguas maternas en 1899.

¿Cuándo se estrenará 1899?

La serie 1899 aterrizará en Netflix el 17 de noviembre de 2022. La producción consta de ocho episodios, cada uno de 60 minutos. El primer capítulo, en inglés, se titula “The Ship”.

Los avances disponibles de 1899

El primer teaser de la serie se lanzó el 6 de junio. El avance muestra a un grupo de viajeros desconcertados y se escucha una voz preguntando a otra por qué creen que todos están en el barco.

Una segunda voz contesta que todos están huyendo. En las siguientes escenas, revelan el encuentro de los pasajeros con el otro barco que parece traer el horror a sus vidas.

En este teaser de un minuto, además se pueden apreciar impresionantes vestuarios, símbolos crípticos y efectos especiales que demuestran la alta sofisticación de la producción.

El tráiler oficial se lanzó el pasado 24 de octubre. El avance de más de dos minutos presenta mejor la trama y los personajes con All Along the Watchtower de Jimi Hendrix de fondo.