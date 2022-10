Carla Ballero se las lloró todas: “A mí me internaron porque yo estaba muy mal (...) evadiendo la vida con mis hijos”

En “Socios de la Parrilla” estuvieron invitadas las exchicas de “Morandé con Compañía”, Marlen Olivarí, Francesca Cigna y Carla Ballero, siendo esta última, quien protagonizó un emotivo momento en el programa de Canal 13.

Se refirió a los momentos duros que vivió recientemente, cuando fue internada por su propia familia. “A mí me internaron porque yo estaba muy mal. Me fui en un bajón tremendo en mi vida antes de la pandemia y entré en un proceso muy doloroso y duro, evadiendo la vida con mis hijos. No haciéndome cargo y evadiéndome con diferentes cosas, remedios, excesos”, contó, y explicó que pasó un año encerrada y no pudo ver a sus hijos durante cinco meses.

“Fue súper duro para ellos. Yo los abandoné hasta un punto. Pero me perdonaron (...) Ellos sufrieron mucho, ahora cuando salgo se ponen nerviosos, creen que la mamá no va a llegar. Tuvimos que hacer todo un trabajo psicológico y finalmente nos dimos cuenta que toda la familia estaba enferma, porque esto no nace de uno. Uno es la muestra de una historia de vida muy larga, y finalmente nos sanamos todos como familia”, relató, y contó que las causas de su colapso fueron “trancas de la infancia, como en mi caso, que mi vida fue muy rápida, viví bullying porque era fea, y algún tipo de abuso, que todas las mujeres en algún punto vivimos, y esas cosas se me detonaron por no hacerme cargo de mis heridas, cuando ya era grande”.

Carla Ballero Gentileza Canal 13

Actualmente, afirma, ya se encuentra bien. “Fue un proceso de mi vida del que estoy súper agradecida. Siento que sané, me reconstruí como mujer, así que les agradezco a mi hermano Álvaro y a mi familia lo que pasó”, dijo, pero aseguró que la experiencia la ha hecho ser precavida.

“Me tengo que cuidar de no exponerme al sufrimiento. No tener relaciones malas, no acercarme a gente que me haga daño. Yo tengo dos amigos y mi familia, y punto final, no quiero más en mi vida. Hoy no tengo pareja porque tiene que llegar la persona que me merezca y que yo lo merezca, un compañero. Hoy siento que lo estoy haciendo todo bien, pero esas cosas hay que cuidarlas”, señaló.

Tras recibir un emotivo saludo de sus papás y otro de sus hijos Dominga, Colomba y Mateo, que hicieron llorar mucho a Carla, la exchica Morandé recibió un caluroso aplauso. “Soy una persona privilegiada de tener los padres que tengo, los hermanos que tengo y los hijos que tengo”, dijo ella.