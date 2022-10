Carmen Villalobos reacciona a confesión de dolor de Sebastián Caicedo y le envía indirecta

Sebastián Caicedo rompió el silencio sobre su separación de Carmen Villalobos recientemente y contó lo mucho que ha sufrido y lo mal que la ha pasado.

Durante una entrevista a People, Sebastián dejó claro que lo que ha vivido no ha sido nada fácil, pero se ha refugiado en Dios y ha salido adelante.

“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Pero estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, dijo el actor.

Además, habló sobre sus nuevos proyectos, y reveló que protagonizará una película en Medellín, y se enfocará en viajar y aprender cosas nuevas.

“Me faltan por hacer demasiadas cosas: vivir, viajar, conocer. Todos los días es un nuevo día en la vida para conquistar el mundo, estudiar mucho. El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar”, dijo.

Así reacciona Carmen Villalobos a confesión de Sebastián Caicedo tras su ruptura

Ante esto Carmen Villalobos reaccionó en sus redes y envió una indirecta a su ex, Sebastián Caicedo, dejando claro que ella la está pasando de maravilla.

“VIAJA Y VIVE que la vida es muy cortita y el mundo es enormeeeeeeee 😍❤️ Terminando de pasar un día maravilloso 😜”, escribió la actriz en unas fotos en las que aparece en bikini en la playa, disfrutando de un viaje con su madre.

Esto resultó una completa indirecta, pues Sebastián dijo que quería viajar, vivir y conocer y justo Carmen escribió “viaja y vive”, invitándolo a ser feliz, así como lo es ella.

Aunque la pareja se divorció a solo 3 años de haberse casado, tuvieron más de 10 años de relación, pero lamentablemente no funcionó y ambos eligieron ser felices en otros caminos y eso es algo muy maduro y de admirar.