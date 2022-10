Chayanne protagonizó película de Hollywood a los 30: así lucía en esta producción

Chayanne es una leyenda en vida. Con más de cuatro décadas de exitosa trayectoria, el artista está consagrado como uno de los cantantes latinos más importantes e influyentes de la historia.

A lo largo de su carrera, no obstante, el puertorriqueño no solo ha conquistado a las audiencias con su música romántica y su talento para cantar y bailar, sino también con sus dotes actorales.

El intérprete de Torero comenzó a actuar de manera profesional a mediados de los años 80. A la par de su carrera musical, el galán encadenó papeles en varias telenovelas latinoamericanas.

Sin embargo, la estrella no solo brilló con su desempeño como actor en los melodramas, sino también en una película de Hollywood en donde además derrochó su don para el baile.

La película de Hollywood que Chayanne protagonizó en los 90

Se trata del largometraje romántico Baila conmigo, una producción de Mandalay Pictures que Elmer Figueroa (su nombre real), protagonizó con gran química con Vanessa Williams en 1998.

En el proyecto hollywoodense, dirigido por Randa Haines, el boricua de entonces 30 años probó su gran talento y versatilidad interpretando a un atractivo bailarín cubano llamado Rafael Infante.

En la trama de Daryl Matthews, después del fallecimiento de su madre, el galán decide viajar a Estados Unidos para conocer a su padre, John Burnett, el dueño de una escuela de baile.

Una vez que llega a Houston, Texas, Rafael no sabe cómo decirle a su padre la verdad sobre su parentesco, así que decide callar y comienza a trabajar como asistente de limpieza en la academia.

Muy pronto, todos descubren el gran talento que tiene para bailar y lo involucran en la coreografía que preparan en la escuela para una competición en Las Vegas a la que asistirán.

De manera paulatina, Rafael comienza a sentirse atraído por Ruby Sinclair (Williams), una de las profesoras. Pero no estará solo, ella también desarrollará sentimientos por el bailarín.

En el filme, Chayanne brilló como de costumbre con sus dotes artísticas, atractivo físico en sus treintas y arrollador carisma entre estrellas como Williams, Kris Kristofferson o Joan Plowright.

Además de actuar y bailar, el artista también canta uno de los temas de la banda sonora del icónico proyecto con su coprotagonista: You are my home (Refugio de amor, en su versión en español).

Por su trabajo en su primera película de Hollywood, el actor fue nominado en los Premios Alma como mejor actor en un largometraje y mejor interpretación de una canción para un largometraje.

Después de este filme, el artista no actuó más sino hasta comienzos de los 2000. Empero, eventualmente, Chayanne puso su carrera actoral en pausa para concentrarse en su música.

No obstante, no está cerrado a volver a actuar si llega a su vida un proyecto que le interese. Mientras tanto, el público puede recordar sus participaciones en estas emblemáticas producciones.