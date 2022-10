Continúan las consecuencias para Kanye West: Bournemouth FC cancela “Power”

El club Bournemouth ya no transmitirá la canción del rapero Kanye West antes de los partidos, después de sus comentarios contra el pueblo judío.

Tras los comentarios antisemitas de la superestrella, la decisión del club de fútbol se une a Adidas, Balenciaga, Cap, entre otras marcas, que cortaron relación.

“Power” de Kanye West

La canción de West es “Power” y ha sonado en el Vitality Stadium durante los últimos años cuando los equipos salen al terreno antes de comenzar el partido.

Sin embargo, “Power” ya no formará parte de Bournemouth durante los partidos del club. El club manifestó preocupación tras los comentarios de West y tomó esta decisión.

Kanye ha perdido $ 1.2 mil millones

Las decisiones de varias marcas importantes ponen en riesgo los $ 1.2 mil millones que se sumarían a su fortuna, pero ya Adidas y JP Morgan cortaron relación. Además, ha sido condenado mundialmente por sus comentarios.

Artistas, influenciadores y actores repudian sus palabras. A inicios del mes de octubre, Kanye publicó en sus redes sociales comentarios antisemitas y se burló de ciertas celebridades, como por ejemplo Puff Daddy; a quien le dijo que se había vendido a los judíos. Recordemos que West reveló en 2018 que sufre de bipolaridad.

¿Qué dijo West del pueblo judío?

En su cuenta de Twitter, escribió: “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte me voy a morir con 3 sobre el PUEBLO JUDÍO ... Lo gracioso es que en realidad no puedo ser Anti Semíticos porque los negros son en realidad judíos también... ustedes han jugado conmigo y han tratado de poner una pelota negra a cualquiera que se oponga a su agenda”.

