Fuenzalida le puso paños fríos a supuestos dichos de Argandoña: “No creo que venga de lo que realmente piensa”

Las polémicas siguen tras el abrupto término de “Me Late”. La llegada de Raquel Argandoña a TV+ no dejó a nadie indiferente, más aún tras las acusaciones del expanelista del programa de farándula, Francisco Halzinki, quien dijo que la estrella televisiva lo trató de manera despectiva. Aunque, los dichos de la “Quintrala” no quedaron ahí, también habló de mala manera del exHuevo. A raíz de esto, Daniel Fuenzalida habló con Página 7 para comentar los dichos.

El Experto en realities dijo que Raquel afirmó en la pausa comercial de “Zona de Estrellas” que, “yo vi ese video el fin de semana y no le veo ninguna lágrima, no le creo absolutamente nada, me parece patético”, con respecto al video del anuncio del fin de “Me Late” que hizo Fuenzalida en Instagram. “¿Empatía con la situación? Ninguna”, agregó.

“Cada uno puede pensar lo que quiere. La verdad de las cosas es que yo subí un video que me salió del alma. De hecho, me estacioné a minutos de haber conversado con el equipo sobre el término de Me Late y la forma en que lo habían hecho los ejecutivos de TV+”, mencionó Fuenzalida.

“Lo que venga de Raquel, me lo tomo de Raquel no más. No voy a contestar a eso. Si ella lo encontró así, es su apreciación”, agregó. Sin embargo, no lo tomó con rencor ni enojo, “ella siempre ha tenido mi apoyo y contención, sobre todo en los minutos duros que vivió el último tiempo, el gran problema con su hijo. Recuerdo haber hablado harto con ella y haberla contenido harto. Lo que dijo, lo tomo como algo que pasó en un set”, declaró.

“¿Sabes qué? Yo creo que ella ya estaba planeando sus últimos días en Zona de Estrellas. Estaba yendo casi por cumplir al programa, porque ya sabía que estaba en TV+, que ya había firmado un contrato”, sostuvo. Él prefirió no pensar de mala manera acerca de los dichos de Argandoña, por lo que mencionó que estos se debían más, “con el nerviosismo y la improvisación. No creo que venga de lo que realmente piensa. Trabajé con ella en 2014 y tengo la mejor impresión de ella. Es una mujer súper trabajadora, muy de equipo, y en ese minuto tuvimos una bonita relación”, concluyó Fuenzalida.