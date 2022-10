“He tenido reuniones”: Daniel Fuenzalida se refirió al posible regreso de Me Late y su arribo a TVN

Luego del polémico final de Me Late y Me Late Prime, han surgido varios rumores de que Daniel Fuenzalida podría tener una nueva casa televisiva, no sólo para retomar el programa de farándula, sino que también rumores de que estaría con un pie dentro del matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

El medio Página 7, logró preguntarle directamente a Fuenzalida sobre estas y otras informaciones en un reciente evento de Teletón 2022: “La verdad es que, después de la drástica decisión que tomó el canal con la salida de Me Late, no hay nada concreto”, les dijo al principio.

“He tenido un par de reuniones e instancias con diferentes canales para ver cómo se viene el panorama, lo que se puede hacer”, aseguró y explicó que “por ahora no tengo nada concreto que comunicar o que pueda decir ‘sí, estoy confirmado en tal canal’ o ‘esto es lo que va a pasar’. Solo reunirse y analizar”.

Con respecto a los rumores de su llegada al matinal de TVN dijo: “Hago un programa donde estoy 3 horas al aire, y nada. Yo creo que matinal (televisivo) no”, respondió.

“Todo ha sido tan rápido, la salida y la reacción del público… estoy muy orgulloso de la relación del público con el programa que hacíamos. El apoyo y las reuniones de la industria, en general… es algo bonito”.

Por lo mismo, destacó que no ha habido ofertas en concreto, pero reuniones sí. “Me he sentado en la mesa con varios ejecutivos, pero algo firmado, no”.

“Para llegar a un canal, uno tiene que ir construyendo, y el matinal es un buque grande donde uno tiene que estar un rato en ese canal. Es lo que pienso yo, pero bueno, lo que salga y lo que se diga por ahí está dentro de la especulación”, finalizó.