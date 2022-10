Padre de Jeffrey Dahmer quiere demandar a Netflix por no contactarlo para hacer la serie de su hijo

La serie Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer llegó a la plataforma de Netflix no hace mucho y se volvió todo un éxito pero también el foco de la polémica. La producción del reconocido Ryan Murphy abordó la historia del infame asesino serial de Milwaukee y ahora su padre, Lionel Dahmer, estaría pensando en demandar a la plataforma de streaming por hacer uso de ciertos materiales sin autorización y romantizar la vida del hijo.

Jeffrey se ganó el nombre de Monstruo de Milwaukee luego de acabar con la vida de al menos diecisiete hombres entre 1978 y 1991, practicando necrofilia y canibalismo con varios de los cuerpos, además de desmembrarlos y conservar las partes, pues aseguraba que se sentía “más cercano a ellos”.

Tras el éxito de la serie de Netflix, ha surgido una polémica alrededor de la producción, pues muchas personas parecen olvidar que Dahmer fue una persona real y se ha ganado incluso admiradores y personas que han visto su historia como una razón para empatizar con la figura de él, que en la serie es interpretado por Evan Peters.

En este aspecto, el asistente y cuidador de Lionel Dahmer, padre de Jeffrey, ha hablado con The Sun sobre como se ha sentido el hombre tras la producción de Netflix y cómo este está considerando demandar a la plataforma:

“Según tengo entendido y por todo lo que he visto y presenciado personalmente, Lionel no fue contactado para esta serie de Netflix. He hablado personalmente con algunos abogados y también hemos hablado con su editor al respecto debido a todo el caos que está sucediendo y las historias que hemos visto. Lionel y abogado están recopilando información y analizando una posible demanda contra el equipo de producción o posiblemente contra Netflix. Todo el mundo dice que si no hubo correspondencia buscas daños y perjuicios. No hubo ningún tipo de preocupación por el bienestar de Lionel”, contó el cuidador, que pidió solo se refieran a él como Jeb.

Lionel, ya no quiere dar entrevistas, pero en su libro A Father’s Story, el hombre ofrece un testimonio bastante amplio sobre lo que piensa de toda esta situación:

“Lionel era un padre muy cariñoso. Solo estaba tratando de hacer lo mejor en un momento de incertidumbre. Él piensa que nada de esto debería haberse hecho, toda la información que necesita ser pública está ahí mismo en su libro. Todo lo demás fue glamourizado y presta atención a los detalles que no son hechos probados. No conocen las conservaciones entre Jeff y las víctimas. Cuando le pregunté a Lionel qué quería que le dijera a la gente, dijo: ‘Todo lo que tengo que decir está en mi libro’. Pero eso es todo lo que dice. Nada de esto ha sido bueno para él.”