Pancho Reyes defendió a Bruno de “Dónde está Elisa?”: “Realmente se había enamorado de una cabra chica”

El actor Francisco Reyes estuvo de invitado en el podcast “Personajes inolvidables” de Chile Actores. En este programa él habló sobre su rol Bruno Alberti en la teleserie nocturna “Dónde está Elisa?”. Él defendió a su personaje y trató de entenderlo, afirmando que más que un villano, era un tipo equivocado.

“Es muy atractivo para uno como actor entrar en este tipo de personajes porque siempre son personajes que tienen muchas aristas, líneas de acción, contradicciones”, partió el actor. Reyes sostuvo que no era alguien malo, “a pesar de que todo apuntaba a lo contrario. Era un personaje equivocado consigo mismo, y que realmente se había enamorado de una cabra chica, que también se había enamorado de él. Aunque eso no se desarrolló mucho en la historia porque parte del momento en que el tipo la secuestra. Evidentemente había un amor compartido”, afirmó.

Él leyó muchos casos reales de “amores entre adultos y menores”, para indagar sobre si existía la posibilidad de amor entre un adulto y una menor. “Recuerdo haber leído varios casos así, y de escapadas entre adultos y menores de edad. Me acuerdo de uno que fue bien comentado en España, entre alguien de 35 años y una niña de 12, a mediados de los 90″, contó. Además, la historia de Chile de un profesor de 40 años que abusó de una niña de 14.

“La mala de la película no es él, sino su esposa”

“Se penaliza socialmente, estadísticamente no se puede, no está correcto, porque las estadísticas dicen que una persona antes de los 18 años no tienen el suficiente uso de razón y madurez psíquicas e intelectual, ni físicas para mantener una relación de amor con alguien que ya tiene esa madurez. Pero, pueden haber excepciones, podría producirse, tal vez sí, tal vez no, que una persona de 13, 14 ó 12 años, que por alguna razón haya adquirido madurez psíquica o física para establecer esta relación. ¿En función de qué juicio tú estás prohibiendo esa posibilidad?”, habló sobre el estupro.

“Existe una enorme posibilidad de que haya psicopatía en esa relación, sobre todo por parte del adulto, es un riesgo por cierto. ¿No puede existir ni una de esas relaciones que puedan ser de verdad, sanas o puras? Esa era mi preocupación como personaje en ese momento, y por eso lo definí no como un tipo malo, sino como un tipo equivocado, particularmente equivocado porque por otro lado quería conservar un estatus quo, arribista”, continuó.

Pancho Reyes siguió afirmando que Bruno no era el villano, a pesar de que opta por mantener la relación con Elisa de manera violenta ya que la rapta, la encierra. “Ahí ella se olvida de todo el amor que pudo tener en algún momento por su tío, y entra en pánico para siempre. Más bien esa equivocación apunto cuando digo que es un tipo equivocado, en vez de enfrentar ese conflicto y asumir las consecuencias”, siguió empatizando con el personaje.

“Finalmente, la mala de la película no es él, sino su esposa en esta historia. Por un celo de que este tipo se haya fijado en una mujer mucho más joven que él, por otro lado asumiendo la justicia de la sociedad en sus manos, como un representante del ajusticiamiento social decide matarlo a él y matarla a ella. Se transforma en un monstruo, y ese es el gran monstruo de la historia más que Bruno”, afirmó sobre el final de la teleserie.