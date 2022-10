Perseo, el niño que dibujó el álbum de estampas del Mundial y conmovió las redes

Un pequeño llamado Perseo se hizo viral en TikTok, luego de que su papá subió un video a la plataforma, en el que mostró cómo dibujó en su cuaderno el álbum del Mundial, debido a su elevado costo.

La imaginación no faltó en el niño, quien le comentó a su papá que sabía que no tenía dinero para comprárselo, por tal motivo tomó la decisión de recrearlo con lápices y hojas.

“Porque muchos niños no tienen para comer y tú me enseñaste que sea feliz con lo que tengo y aparte no hay mucha plata para comprar estas cosas. Yo soy feliz con esto y con estar a tu lado”, le comentó el infante, mientras su padre lo miraba con felicidad.

@maanonunonu cada día me doy cuenta que mi hijo aprende los buenos valores. Te felicito hijo Te Amo! ♬ sonido original - Manu

En pocos días, el video se viralizó y alcanzó poco más de siete millones de visitas, pues muchas personas destacaron la calidad humana del pequeño, quien ya tiene muchos valores pese a su corta edad.

Cientos de felicitaciones le llegaron a Perseo, ya que las personas destacaron que el niño es más maduro que algunos adultos.

Comentarios destacados

“Ese álbum vale millones porque lo ha hecho alguien con un valor incalculable. Felicidades”.

“El álbum más lindo que vi y qué bien dibuja. Felicitaciones familia por enseñarle lo que sí vale la pena”.

“Qué hermoso, por más niños en este mundo que crezcan con esos valores”.

“Lo más bonito no es el álbum, lo hermoso es su reflexión y motivación para hacerlo”.

Le compró el álbum por su gran gesto

Tiempo después, el padre de Perseo tomó la decisión de sorprender a su hijo y le regaló el álbum de la Copa del Mundo.

En otro video, Manu mostró el momento en que le dio la sorpresa a su pequeño, por lo que se volvió a hacer viral.

@maanonunonu Segunda parte. "Toda buena acción tiene su Recompensa". Llegó el álbum, sepan que a mi hijo trato de enseñarle los valores de la vida y no se trata de pobreza ya que la pobreza es de alma no de poder adquisitivo, se trata de simples Valores que son parte de la Educación! ♬ sonido original - Manu

“Toda buena acción tiene su recompensa. Llegó el álbum, sepan que a mi hijo trato de enseñarle los valores de la vida y no se trata de pobreza, ya que la pobreza es de alma no de poder adquisitivo; se trata de simples valores que son parte de la educación”, redactó en el video.