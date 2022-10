Un baile de 15 años muy extraño se hizo viral: mira la razón

Querían hacer una fiesta original, con un baile moderno, usando música de Bad Bunny. La quinceañera tenía la ilusión de romper esquemas ofreciendo un show con coreografía y bailarines (Chambelanes).

Pero resulta que para hacer un buen espectáculo se necesita mucho más que buenas intenciones. Tal parece que eso fue lo que le sucedió a esta quinceañera, ya que el video de su baile ha sido bastante criticado, tanto, que se hizo viral.

Sucedió en la localidad de Corning, California (Estados Unidos) según indicaron los propios usuarios.

Nada sincronizado

Los chambelanes fueron vestidos con ropa de vaquero, algo que sugería el tipo de música que iban a bailar, pero la sorpresa sucedió cuando sonó el puertorriqueño Bad Bunny.

Nadie iba a ritmo, todos parecían perdidos mientras giraban alrededor de la cumpleañera que vestía vaqueros, un corsé color rosa y una corona.

Luego, como para impresionar a los presentes en la fiesta al aire libre, dos de los muchachos se colocaron a cada lado de la chica para cargarla con un giro de brazos y que ella diera una vuelta, pero se hizo de forma tan brusca que la joven quedó despeinada, sin ninguna seguridad sobre lo que estaba haciendo y eso desató risas y comentarios en las redes sociales.

Otro detalle que se ve en el clip es que la misma vuelta de la joven también la hacen los chambelanes, algo extraño que causaba bastante ruido sobre todo porque la música iba por un lado y ellos por otro.

Pero la rutina de baile continuaba en el mismo desorden mientras que algunos invitados pasaban de un lado a otro durante la grabación. Sin duda, este video representa lo que no se debe hacer en ningún espectáculo.

Una fiesta bastante particular para una quinceañera (Unsplash)

Implacables comentarios

Era de esperarse que el video publicado por @alanfernandezmua generara más de 22 millones de reproducciones. El tiktoker tituló el material así: Vienen cosas peores”.

La mayoría de los usuarios consideraron este número como un monumento al mal gusto, algo que tendrán que revisar los encargados de montarle el baile a la jovencita que parecía molesta en todo momento.

“Los quince años en mi barrio be like”, “El show debe continuar, no la dejaron ni acomodarse su tiara”;”Yo a las 2:00 am en cualquier lugar del mundo”; “Por estas cosas pago internet”; “La verdad que gran concepto”; “Le resetearon el windows en esa vuelta”, escribieron.

