Andrés Baile habló sobre su retorno a la televisión: “La farándula nunca va a morir”

El panelista de farándula, Andrés Baile, vuelve con todo al mundo de los espectáculos y nada más, ni nada menos, en el nuevo espacio de TV+ “Sígueme... y te sigo”, que ocupará el espacio de “Me Late” tras su abrupta cancelación. Él estará en el panel junto Nataly Chilet y Titi García-Huidobro, el cual será animado por Francisco Kaminski. Baile habló en exclusiva con Publimetro sobre este nuevo proyecto televisivo al que se embarca.

Andrés afirmó que fue contactado hace semanas por el productor general del canal para conversar sobre este nuevo proyecto. Si bien, había tenido oportunidades para volver a la tele, estas no lograron concretarse, pero este caso fue distinto, “confié en las personas con las cuales ya había trabajado antes. Creo que era el momento de volver, darse una vuelta, disfrutar no más, ver qué pasa y disfrutar este regreso que va a ser bastante entretenido”, contó.

Tras ocho años alejado de la televisión, el panelista manifestó que se siente ansioso, entusiasmado y expectante antes del estreno, pero ya es algo que maneja porque es algo a lo que se ha dedicado la mayor parte de su vida. El programa como fecha tentativa de estreno sería durante la próxima semana, antes de la Teletón.

Acerca de “Sígueme... y te sigo” aseguró que no es una nueva versión de “Me Late”, sino que se trata de un espacio nuevo, “es un programa de entretención, obviamente con un poco de farándula, por eso estoy yo. Hay cambio de horario, iríamos de cuatro a seis de la tarde con una grabación completamente en vivo, con un canal que también se reestructura”, dijo.

Andrés se refirió a la cancelación del programa “Me Late”, aprovechando de tirarle flores al programa del “Huevo” y hablando sobre lo difícil que es el negocio de la tele. “‘Me Late’ era un tremendo programa, es un programa que estaba consolidado que le iba muy bien, pero en la televisión esto es así. Las veces que me ha tocado salir de pantalla, no te avisan con mucho tiempo de anticipación y saliste de pantalla. No me extraña, es como funciona la tele y va a seguir pasando”, afirmó.

Él ve al futuro de la farándula como una más liviana y entretenida de lo que fue de antaño, considerando cómo han cambiado los tiempos, ya no va la farándula tan inquisitiva y agresiva. “La farándula tiene que ser un poquito un poquito más de humor, no meterse tanto en eh en la pata de los caballos como lo hacíamos”, mencionó.

Baile también aseguró que la farándula nunca desapareció, a pesar de que muchas personas piensan que sí. “Estuvo hecha o realizada de otra forma como más disfrazado o como de programas de entrevista. La farándula nunca va a morir, siempre va a estar porque a la gente le gusta y siempre será tema de interés y opinión”, aseveró el panelista.

Durante los ocho años que estuvo fuera de la televisión, él tenía una empresa de carros de comida que sigue hasta el día de hoy. Este sigue siendo un negocio fuerte, “felizmente funciona bastante bien, nunca la voy a dejar porque es mi entrada principal y más fuerte. Aviso esto a la gente que que son nuestros clientes, para que se queden tranquilos, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando los fines de semana”, concluyó Andrés Baile.