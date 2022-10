De “Umbrella” a “Wakanda Forever”: Los momentos más importantes de Rihanna

Luego de seis años, Rihanna decidió retomar su carrera musical con un tema para la película “Wakanda Forever”. Cabe mencionar que esto era algo que sus fans pedían desde hace tiempo.

Por este motivo, te mostramos y hacemos un recuento de los momentos más importantes de la cantante.

Su debut

La intérprete comenzó su carrera musical, en 2003, cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers.

Más tarde,nfirmaría un contrato de seis álbumes con Def Jam.

En 2005, lanzó su disco debut “Music of the Sun”, seguido por su segundo material discográfico “A Girl Like Me”.

El éxito de “Umbrella”

Una de las canciones más icónicas de la artista es “Umbrella”, con la que alcanzó fama internacional.

El sencillo fue lanzado en 2007, en colaboración con Jay-Z.

La canción fue escrita por: Kuk Harrell, el propio Jay-Z, The-Dream y Christopher Stewart.

Se convirtió en una estrella

Después de que este tema la posicionó como una de las artistas más reconocidas, Rihanna siguió lanzando canciones y también incursionó en el cine.

Con más de 50 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo y 200 millones de descargas digitales, es una de los artistas con más ventas de todos los tiempos.

Decidió tomarse una pausa de la música

A pesar de su gran éxito, en 2017 hizo una pausa en su carrera como cantante para enfocarse en su faceta como empresaria.

Su último tour se celebró en 2016 y llevó por nombre “Anti World Tour”, con el cual promocionó el disco “Anti”.

El regreso de Rihanna

Luego de que sus fans pidieron su regreso a los escenarios, esto se ha convertido en una realidad.

Hace unas semanas se anunció que ella protagonizará el show de medio tiempo del “Super Bowl”.

Además, con motivo del estreno de la película “Wakanda Forever”, Rihanna lanzó “Lift Me Up”.

Hasta el momento, los comentarios de los fans han sido, en su mayoría, positivos.