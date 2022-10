“Ella siempre lo apoyó”: Defienden a Gisele Bündchen de los ataques por su divorcio de Tom Brady

Luego de meses de crisis, Tom Brady y Gisele Bündchen firmaron su divorcio. La pareja estuvo casada por 13 años y tuvieron dos hijos juntos.

Ambos publicaron las declaraciones oficiales en redes sociales el viernes por la mañana, y cada uno dijo que habían llegado a una decisión “amistosa”.

Gisele confirma su divorcio con Tom Brady por medio de sus redes sociales. pic.twitter.com/dQn4urs3WH — Rebeca Landa (@rebecalanda) October 28, 2022

“Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo hemos finalizado amistosamente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a los que amo con todo mi corazón. Nosotros continuaremos con la crianza conjunta para darles el amor, cuidado y atención que tanto merecen”, se lee en la publicación de Gisele.

Tom Brady anuncia oficialmente su divorcio de Gisele Bundchen.



No la está pasando nada bien, dentro y fuera del emparrillado. pic.twitter.com/eVJ0qltqEq — Hablemos de Football (@HablemosFoot) October 29, 2022

Y continuó: “La decisión de poner fin a un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre”.

Al parecer las cosas se complicaron entre ambos a raíz de que Brady tomó la decisión de retirarse de la NFL y retractarse en tan poco tiempo.

El divorcio llegó en medio de la temporada 23 de la NFL de Brady. Según informó una fuente a People, la supermodelo “estaba tan feliz cuando anunció su retiro, y no se emocionó en absoluto cuando volvió a eso”.

En una entrevista previa con ELLE, Gisele reconoció que le gustaría que su esposo le dedicara menos tiempo a los deportes para poder estar “más presente” con sus hijos aunque reiteró que su éxito profesional también la hacía feliz.

En redes sociales, fans de Brady han culpado a la modelo por su divorcio, prues “presionó a Tom” y “no lo dejó hacer lo que tanto le apasiona”. Algunos incluso señalaron que ella se siente “frustrada” porque se alejó

del modelaje por atender su matrimonio cuando podía seguir como él.

“Lo que pasa es que nunca supo de fútbol y lo odia”. “Cuando los intereses y profesiones no las respeta tu pareja es mejor por caminos separados. A ella no le importó su carrera”. “La verdad no se me hace la gran cosa Giselle, Tom es mucho más famoso y en USA seguro se agarra otra rubia mucho mejor y más joven”. “Es obvio que Gisele hartó a Tom porque lo presionó a dejar lo que ama”. “Tom merece ser feliz haciendo lo que le apasiona, no estar en un matrimonio infeliz”, se lee.

Por supuesto también hubo quien salió en defensa de la modelo, alegando que un matrimonio es de dos y aplaudieron que ella eligió el bienestar de sus hijos.

“Esta mujer hermosa tiene TODO el derecho de sentirse traicionada y molesta por lo que hizo Tom. Ella ha sido su mayor apoyo, ha sido paciente, cariñosa y solidaria”. “Gisele eligió a sus hijos. Sabemos lo que eligió Tom”. “Ella tiene hijos con él, ella eligió formar una familia y él eligió el fútbol algo que terminará máximo en dos años”.

Gisele no merece los señalamientos y ataques porque un matrimonio no es de una sola persona. Las relaciones cambian cuando los intereses y prioridades de cada una de las partes cambian pero si ambos están dispuestos a trabajar, se puede llegar a un acuerdo. Cuando no es así, lo mejor es tomar caminos separados por el bien de todos.