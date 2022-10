“¿Estabas con la Pamela Díaz?”: la fogosa pregunta de Yamila Reyna a Jean Philippe Cretton

Yamila Reyna estuvo como invitada en el último capítulo de “Podemos Hablar”, en donde contó que vivió una fogosa experiencia sexual mientras se encontraba en un avión. Mientras contaba esa anécdota, la comediante lanzó una particular pregunta a Jean Philippe Cretton.

“Yo también lo hice en el avión, pero en el baño fíjate...”, confesó el músico de entrada provocando la reacción de los demás invitados al estelar de CHV.

“Tú eres más chiquitito, entras al baño... Espera, ¿con quién estabas? ¿Estabas con la Pamela Díaz?”, interrogó juguetona.

“¿Se dieron cuenta como me humilló? Me dice que soy chiquitito... Me destrozó, me destrozó de inmediato”, contestó Jean Philippe.

“Igual tiene un nivel de vértigo mayor al de la Yamila.... Fue más reciente, ¿o no?”, agregó Jordi Castell con la intención de que nombrara a la “Fiera”.

Finalmente, el periodista de CHV se intentó defender: “Yo no he dado fecha... Sé dónde quieren ir... No he dicho nombre ni fecha”, sentenció.