Tomás González no descarta un futuro en la televisión: “Depende de lo que salga”

El gimnasta olímpico nacional, Tomás González, conversó con Página 7 sobre los próximos desafíos que conlleva la realización de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Santiago 2023. Además mencionó si estaría dispuesto a una potencial participación en televisión.

“Hay que cumplir con los plazos de entrega de la infraestructura, que es lo básico para estar preparados, para que la logística funcione y para que aprovechemos esta oportunidad de promocionarnos como país”, aseguró el atleta. Él respondió que estos próximos juegos son, “una oportunidad importante para motivar a los chilenos, no solo a los más pequeños, a que practiquen deportes y adopten estilos de vida más saludables”, comentó González.

Acerca de una posible incursión en el mundo televisivo, al ser consultado por el medio, respondió que, “no lo descarto, pero no he recibido ninguna oferta específica, a lo más, alguna pequeña intervención, no como algo estable, pero ¿Por qué no? Yo siempre he estado abierto a analizar, depende de lo que salga, pero si es un programa de cocina, yo feliz. Me encanta cocinar y va un poco en la línea de la vida saludable, del deporte, la salud y la alimentación”, agregó.

“Me gusta aprender de cocina, a través de esos programas. Uno como espectador lo ve un poco estresante, pero como deportista imagino que uno está más preparado para enfrentar momentos críticos o de tensión”, mencionó el gimnasta.