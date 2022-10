Yamila Reyna aliviada tras operación de reducción mamaria: “Me siento mucho más liviana”

La actriz y comediante Yamila Reyna estuvo de invitada en el programa de conversación “Podemos Hablar”, en el espacio de check in habló sobre al operación de reducción de mamas a la que sometió. Ella le contó a Jean Philippe todo lo que vivió en ese doloroso proceso.

“Gracias a mi san perro, a mi perro Ernesto, estaba jugando con él y me pegó con la patita en una mama, me dolió, un dolor distinto al que había tenido. Yo soy bien bruta, me golpeo todo el tiempo, y este era dolor distinto, dije ‘esperé una semana, no se me va el dolor voy al medico’”, comenzó la actriz.

“Me hicieron una eco mamaria y descubrieron que estaban las prótesis rotas, ambas. Fui a ver a mi médico de cabecera, a mi ginecólogo y me derivó a un cirujano, empecé a tantear varios cirujanos hasta que me decidí por el Doctor Monardo, que la verdad lo super recomiendo. De verdad está buenísimo tratarse con un médico que se especialista en reparación, porque la reparación fue de tres horas de anestesia”, continuó Reyna.

“Cuando estuvo okay dije ‘vamos, gracias a Dios salió todo bien, no tenía un solo dolor’. La verdad me siento bárbaro porque tenía varios problemas a la espalda por el peso, así que me siento mucho más liviana” concluyó la comediante.

Revisa el capítulo aquí