Camila Recabarren dará sus primeros pasos en el cine: “Hay que confiar en estas apuestas diferentes”

La modelo e influencer Camila Recabarren está nuevamente dando de qué hablar, tras su próxima participación en una película nacional “Muertas en vida”. En una entrevista con BioBío ella contó más sobre su incursión en la actuación en una producción chilena de zombies, la cual presentó su primer adelanto en la Comic-Con Chile.

El filme muestra un apocalipsis zombie, pero desde la mirada de tres modelos, el personaje de Camila es el de una joven inocente que llega a la capital para trabajar en el mundo del modelaje, donde termina conociendo las dificultades del rubro. Compartirá pantalla junto a Tutú Vidaurre, Clara Kovacic, Pollo Castillo, Belén Mora y Koke Santa Ana.

“Sandra, la directora, me contactó. Yo no soy actriz, pero me tocó toparme con buenos actores y actrices que fueron muy solidarios a la hora de desempeñar mi papel, me dieron buenos consejos”, contó la modelo. Ella se refirió al equipo de trabajo que, “fue un trabajo en equipo y cuando los trabajos se hacen en equipo, salen mucho mejor y hubo un apoyo constante de todos”, añadió.

La película, fue grabada en plena pandemia, y la influencer aseguró que es la primera vez que ha visto imágenes de la producción, la cual está muy ansiosa de ver finalizada. “Esto era de terror y más cómico, pero también es entretenido y novedoso para el cine chileno. Hay que confiar en estas apuestas diferentes y entretenidas también. Hay que abrirse de mente”, mencionó.