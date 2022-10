Festival de Viña del Mar 2023: Priscilla Vargas sería la primera confirmada como jurado

La conductora del matinal “Tu Día” de Canal 13, Priscilla Vargas, sería la primera confirmada para ser parte del jurado del Festival de Viña del Mar 2023. Esta información fue dada a conocer por la cuenta de Twitter, Pulso Mediático, quienes adelantaron con cuatro días de anticipación, la llegada de Tonka Tomicic a la animación de la gala.

“Más que felices en ‘Tu Día’, Priscilla Vargas es la primera jurado confirmada desde Canal 13, para el Festival latino más grande del mundo”, afirmaron desde el portal de espectáculos chileno.

¡Aquí en Pulso te lo confirmamos! Más que felices en @tudia_13, Priscilla Vargas es la primera jurado confirmada desde @canal13, para el Festival latino más grande del mundo. @elfestival ¿Qué te parece? 🤩 #SúmateAComentar pic.twitter.com/sYcktEhAPE — Pulso Mediático (@Pulso_Mediatico) October 30, 2022

En el medio de farándula, Mira Lo Que Hizo, mencionaron que el periodista Luis Sandoval lanzó la noticia hace algunos días, y mencionó que esto ni siquiera se le ha confirmado a la animadora del matinal del 13.

A pesar de esto, Priscilla desmintió que iba a formar parte del jurado, “lamentablemente no, y que vergüenza tener que explicar estas cosas así. A mí no me han dicho absolutamente nada, no sé nada, y aún no está clara la estructura del matinal de cara al Festival”, mencionó.

En el matinal “Tu Día”, en conjunto al “Buenos Días a Todos”, se confirmó la noticia de que se iba a realizar la gala del Festival de Viña. Tonka Tomicic llegó a las dependencias de Inés Matte Urrejola para dar la noticia. De hecho, se reunió junto a Priscilla Vargas, Eduardo Fuentes y Gino Costa en el frontis del canal para comentar la nueva.