Roberto Cox: “Tú cuando trabajaste toda tu vida en prensa los mismos medios te encasillan”

El periodista de Chilevisión, Roberto Cox, se sentó junto a TiempoX, en el segmento “Relaja2″, para hablar de su vida personal y laboral. Él fue consultado acerca de las posibilidades que existen para explorar distintos caminos en su trabajo, ya sea en otro canal o en la señal que se encuentra.

“No se han comunicado (conmigo) de ningún canal. Estoy bien en Chilevisión, siempre con ganas de hacer cosas nuevas, pero yo creo que esas cosas nuevas se pueden hacer dentro del canal. No necesariamente tiene que llegar otro canal para ofrecerme algo nuevo”, comenzó.

“Tú cuando trabajaste toda tu vida en prensa, a veces los mismos medios, te encasillan en ‘ah eres periodista de prensa’, de ahí es muy difícil saber. Hay algunos que se chasconean un poco más y logran salir de esta estructura, Repe y Priscilla que siempre pertenecieron en prensa ahora están haciendo un matinal, nunca digas nunca”, comentó Cox.

“Si tú me preguntas, ‘¿Te gustaría hacer un matinal?’, la verdad no lo sé, gozo más haciendo una cobertura afuera. La gente me reconoce más por eso y yo lo disfruto mucho más que hablar en un matinal, pero siempre se puede evaluar los proyectos”, agregó el periodista.