Rocío Marengo habló sobre su soltería: “Entrar pensando que tengo un novio afuera, no sería sano para mí”

La modelo argentina Rocío Marengo se sinceró sobre su situación sentimental en el programa argentino “Socios del espectáculo” del canal eltrece de Argentina. Ella se refirió al término de su relación con Eduardo Front, con quien estuvo alrededor de ocho años. Esto ad portas de su encierro en el reality transandino “El hotel de los famosos 2″.

“Estoy sola, pensando en este proyecto que quizás, porque yo ya no puedo conseguir candidato, que me lo consiga ‘BoxFish’ (productora televisiva argentina), que me meta un candidato como la gente, basta”, comentó. Ella mencionó que mantiene una buena relación con su expareja.

“Yo hoy sé lo qué quiero, para dónde voy, me parece que hoy tengo esta oportunidad para entrar, conocer gente y que uno nunca sabe. La verdad, que entrar pensando que tengo un novio afuera, no sería sano para mí”, afirmó la modelo. Le preguntaron si esa fue una de las razones para terminar, a lo que entre risas comentó que estuvo dentro de la decisión.

En el programa mostraron un video de archivo, en donde Rocío estaba alterada debido a la ausencia de su pololo, quien no la acompañó en Argentina. “La verdad es que estoy hace ocho años en pareja, estoy colapsada de estar remando en la dulce leche, intentando salvar una relación, no salvando porque está todo bien. Estoy hace ocho años remando, acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, declaró.

“Se hace el que me apoya, estoy harta, re podrida, ocho años estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salía a put*** por todos lados, tratándome de prostituta. Soy su mujer de hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme”, contó emocionada en el programa.