Will Smith le hace nuevo desplante a Jada Pinkett con Rihanna y pone en riesgo su matrimonio

Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en Los Oscar este año por una broma a su esposa, Jada Pinkett, la relación de esta pareja ha ido de mal en peor.

Y es que se les ha visto juntos muy poco, y, de hecho, en el cumpleaños de Jada que fue el pasado 18 de septiembre, Will estuvo muy frío y distante, muy diferente a su comportamiento habitual con ella.

No solo el actor se vio afectado por su comportamiento de forma personal y en lo profesional, sino que muchos usuarios en redes le piden a gritos constantemente que deje a Jada.

Te recomendamos: Will Smith se va de viaje con su exesposa Sheree Zampino y así reacciona Jada Pinkett Smith

La razón es que aseguran que ella se aprovecha de él, y es una mujer tóxica y abusiva, y él merece algo mejor, pero aún están juntos.

Sin embargo, su comportamiento ha cambiado, y desde que pasó lo de los Oscar, el actor ha publicado en sus redes, pero no ha puesto nada con Jada, como antes solía hacerlo.

Will Smith le hace nuevo desplante a Jada Pinkett con Rihanna

Will Smith reapareció en redes recientemente e hizo lo que muchos consideraron un nuevo desplante a su esposa, Jada Pinkett Smith.

Y es que el actor tuvo una noche privada de estreno de su nueva película Emancipación, donde contó con un selecto grupo de personas.

En las imágenes se ve a Will con diferentes personalidades del espectáculo como Dave Chappelle, Tyler Perry, y hasta Rihanna con su novio A$AP Rocky.

“¡¡Noche épica!! Gracias por venir a ver #Emancipación. ¡¡Espero que hayan disfrutado!!”, dijo el actor junto a las imágenes donde se les ve en un cine privado.

Te recomendamos: Ni un beso le dio: la fría actitud de Will Smith con Jada en su cumpleaños prueba que su relación está en crisis

Sin embargo, la gran ausente de la noche fue Jada Pinkett, quien no apareció por ningún lado, y muchos aseguran que Will no la invitó, pues no la quería en esa noche tan importante.

Y es que resulta muy extraño que su esposa no lo haya acompañado en el estreno de su más reciente película, lo que evidencia que su relación no va nada bien.