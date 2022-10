“Carlos Vives, ¿eres tú?” Por esta foto, comparan Johnny Depp con el cantante colombiano

A lo largo de este año, la vida y carrera de Johnny Depp ha estado en el foco de atención debido al mediático juicio por difamación que protagonizó con su exesposa Amber Heard.

Sin embargo, el protagonista de Piratas del Caribe no está dando de qué hablar ahora por sus proyectos o su presunta relación con una de sus abogadas, sino por su último cambio de look.

Tras su victoria en los juzgados en junio, Depp decidió dejar atrás la imagen que ha llevado por décadas para comenzar una nueva etapa y apostó por despedirse de su distintiva barba.

El histrión logró transformar radicalmente su aspecto con esta acción. Pero, su nueva apariencia no llamó la atención realmente sino hasta que asistió a un evento en semanas recientes.

A comienzos de este mes de octubre, el intérprete de 59 años debutó su rostro afeitado para la prensa al desfilar para las cámaras en el photocall de un evento de SiriusXM en Nueva York.

El artista fue apenas reconocible en el evento al que asistió con Jeff Beck para hablar sobre el lanzamiento de su primer álbum: 18. De hecho, su look acaparó la atención del público.

Ahora, las imágenes de Depp han resurgido en redes sociales, en donde los usuarios dejaron claro que no les gustaba su cambio y compararon su apariencia con la de artistas como Carlos Vives.

La nueva imagen de Johnny Depp desata comparaciones con Carlos Vives

A través de Instagram, la cuenta @farandulanews publicó el 27 de octubre una foto comparativa de Johnny Depp antes y después de afeitarse la barba que tanto lo ha distinguido durante años.

Como era de esperarse, la publicación causó un completo revuelo entre los casi 150 mil seguidores del perfil, quienes no tardaron en compartir sus reacciones hacia la nueva imagen de Depp.

Los internautas expresaron que la estrella de Enemigos públicos no solo se veía mucho mejor con barba sino que parecía una auténtica “señora” y hasta guardaba parecido con sus “tías”.

“La barba para los hombres es el maquillaje...”, “Es toda una señora…”, “¡Con la barba mejor!”, “Parece la tía chismosa”, “Ingresó al club de los rockeros con cara de señora”, “No le queda estar con la cara pelada”, “Me desenamoré” y “Se ve raro. No lo reconocí” fueron algunos comentarios.

Asimismo, hubo usuarios que compararon el look actual del intérprete de This Is A Song For Miss Hedy Lamarr con la de otros famosos artistas. En especial, el actor y cantautor colombiano Vives.

“Carlos Vives, ¿eres tú?”, “Es Elvis Crespo”, “Igualito a Carlos Vives”, “Parece Walter Mercado”, “¡Carlos Vives!” y “Ahora sí se parece a los oompa loompas” fueron varias de las comparaciones.

Por supuesto, también hubo quienes lo defendieron. “Para algunos es mejor con barba, para él y su proceso, es mejor el cambio sin importar el que dirán. Bien hecho por él, así es que se vive...”, remató una usuaria.