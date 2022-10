Coté López aclaró su vínculo con Gala Caldirola: “No somos amigas (...) no hay que juzgar sin conocer”

Coté López acostumbra a compartir varios momentos de su vida personal con sus seguidores en redes sociales, en donde habla con toda sinceridad sobre diferentes aspectos, y esta vez aclaró cuál es su relación con Gala Caldirola.

A través de una dinámica en su cuenta de Instagram, la modelo respondió algunas interrogantes de los cibernautas que tenían que ver con la española.

“No sabía que tu mejor amiga era Gala Caldirola. No me gusta nada ella. Que Luis (Jiménez) no te deje juntarte con ella está bien”, cuestionó una de sus seguidoras de la plataforma web.

Tras estas palabras, la empresaria decidió aclarar el vínculo que tiene con la exchica reality: “No somos amigas, mi mejor amiga es la Fer. Nos hemos visto 3 o 4 veces por amigas en común, pero con eso me basta para entender que es una muy linda persona, por dentro y por fuera. No hay que juzgar sin conocer”, recalcó.

“Y bueno, Luis jamás en la vida me ha hablado de ella ni de ninguna mujer (lo digo por algo que dijeron en los diarios muy tonto)”, manifestó para despejar los falsos rumores.