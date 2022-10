Galilea Montijo y Ludwika Paleta empoderadas en bikini demuestran que la edad es solo una cifra

La presentadora de televisión Galilea Montijo y la actriz Ludwika Paleta calentaron el Instagram este fin de semana cuando posaron en traje de baño para su público y dejaron a todos con la boca abierta, pues demostraron que no hace falta ser joven para mantener un cuerpo sano y tonificado. La edad no hace mella en ellas.

Galilea, de 49 años, mostró su cuerpazo en un diminuto bikini blanco tejido con detalles en colores, que dejó lo “peligrosas” que pueden ser sus curvas. Ella disfrutó de un relajante día de playa. En su cuenta en Instagram publicó varias imágenes acompañadas del texto: “Costeñita Soy”, haciendo alusión “Marimar”.

La conductora del programa de Netas Divinas, transmitido por Unicable, trabaja para mantener en forma y activo su escultural cuerpo, que ha logrado moldear con rutinas de ejercicios en la que emplea herramientas como el saco búlgaro para desarrollar su masa muscular para que no se vea afectada por el paso del tiempo, reseñó Fitgurú en su portal.

Galilea busca mantenerse en forma no para ocultar su edad, sino para llegar con vitalidad a la vejez. Aunque ella habla abiertamente de las cirugías a las que se ha sometido, durante “Netas Divinas”, a mediados de este año confesó que “con los años he dejado de pelearme con la celulitis y mis defectos porque los he aprendido a querer”.

Mientras que otra oportunidad destacó que ella ama su cuerpo y sus arrugas, y que lleva dos menstruar, por lo que inició el proceso de menopausia y que una de las cosas que más le impactó y tuvo que lidiar al llegar a los 40 años, fue con sus cambios físicos, pues notó que su cuerpo no era el mismo, aunque abrazó este nueva Galilea.

“Ahora que voy casi a los 50, estoy a punto de cumplir 50, lo veo diferente, todo lo veo diferente, hasta los problemas, aunque duelan, los veo diferentes”, dijo en “Netas Divinas”.

Ludwkia Paleta disfruta el paso de los años

La actriz polaca Ludwika Paleta tiene un cuerpo de impacto que no duda en presumirlo, como este domingo 30 de octubre cuando escribió en su cuenta en Instagram: “Extrañando la playa… los hielos, los amigos, el mezcal, las risas y el chocolate”, mensaje que acompañó con una imagen de su “perfecta” silueta en un bañador negro de dos pieza.

A sus 43 años no le teme a envejecer, pero quiere hacerlo saludablemente, por eso dedica tiempo a practicar yoga y practicar con el costal de box para mantenerse en forma aunque los años pasen. Para ella es indispensable una alimentación sana, combinada con actividades que le permitan tener una vida lejos del sedentarismo: caminatas o natación.

A mediados de octubre reveló el secreto para mantenerse así: “Disfrutando el paso de los años. Es un milagro que estemos aquí, vivos haciendo, riendo, paraditos, de pie, derechitos”. Ella ahora comparte su faceta de actriz con la de madre de un par de mellizos de 5 años. Además, de que tiene la dicha de guiar a su hijo mayor Nicolás, en el mundo de la actuación.