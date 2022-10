Martín Cárcamo como Beetlejuice: capítulo especial de Halloween de “¡Qué dice Chile!”

Más de 300 capítulos al aire lleva el programa de concurso familiar “¡Qué dice Chile!” en sus casi 15 meses al aire. El programa familiar conducido por Martín Cárcamo estrenará un nuevo episodio temático tras la celebración de Halloween de este 31 de octubre.

En el capítulo tanto el estudio como los participantes y el mismo conductor estarán caracterizados para la ocasión.

“Este especial de Halloween va a ser espectacular porque son equipos que no habían podido clasificar y avanzar, y todos vamos a estar disfrazados y caracterizados. Además acondicionamos todo el estudio para la ocasión y tendremos una obertura con bailarines estilo Halloween, lo que va a estar muy gracioso y en la línea de este programa. Yo creo que a los niños les va a encantar, es muy lúdico, renueva el programa y es la esencia del juego”, aseguró Martín.

En esta ocasión, el animador de Canal 13 estará maquillado y vestido como Beetlejuice, el icónico personaje de la película de Tim Burton del mismo nombre, en una notable caracterización que tomó horas de trabajo.

“Fueron dos horas de maquillaje y harto tiempo preparando el vestuario. Escogimos Beetlejuice porque es un personaje disruptivo, sarcástico, simpático, querible y que me permitía animar y moverme con facilidad, porque este es un programa muy físico. Me gusta el personaje porque es muy reconocible, gracioso y provocador. Yo me entregué al equipo de producción, maquillaje y peluquería, y me saco el sombrero frente a ellos”, contó sobre esta espeluznante iniciativa.

El capítulo de hoy enfrentará a la familia de “Los Díaz” versus “Los Turislocos”, y todos ellos estarán caracterizados de personajes de la cultura pop, desde Cruella de Vil hasta la muñeca Annabelle.

“¡Qué dice Chile!”, de lunes a viernes a las 19:15 horas, y los miércoles en su versión prime, después de “Tele13 Central”, por Canal 13.