“Pensé que moriría aplastado”, testigo de tragedia en Corea del Sur narra el horror que se vivió

Una fiesta de Halloween en Corea del Sur terminó como toda una película de terror, dejando 154 muertos y más de 80 heridos.

🇰🇷 | URGENTE: Escenas absolutas de caos en Itaewon, Corea del Sur, en este momento en plena noche de Halloween.

pic.twitter.com/af8n2mQXiI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 29, 2022

El hecho ocurrió en el barrio de Itaewon, en Seúl, donde miles de personas se congregaron para festejar Halloween el pasado sábado en bares y discotecas de la zona.

Sin embargo, eran tantas las personas que estaban en las estrechas calles del céntrico barrio que provocó una avalancha en cadena , causando una verdadera tragedia.

Mueren jóvenes en estampida trágica en Seul Corea del sur, durante Itaewon festival de halloween. #itaewon #coreadelsur #Corea pic.twitter.com/gPRy1qrUyO — ✿ Nani // 지민 (@jk_jimin_13) October 29, 2022

Varios testigos de la tragedia han contado cómo vivieron ese terrible momento, asegurando que jamás pudieron imaginar que algo así pasaría esa noche que era de celebración.

Testigos de tragedia en Corea del Sur cuentan el horror que vivieron esa noche

Jeon Gaeul de 30 años reveló a AFP que no podía ni respirar. “Había mucha gente empujando y no se podía salir. Yo también me dejé llevar por la multitud. Sentí que estaba a punto de ocurrir un accidente”.

Otro testigo aseguró que sintió que iba a morir aplastado. “La gente seguía empujando sin darse cuenta que había personas cayendo. Muchas personas gritaron y cayeron como fichas de dominó”.

Muchos intentaron refugiarse en tiendas y locales cercanos, pero otros no corrieron con la misma suerte y terminaron aplastados y pisoteados tratando de salir.

[Itaewon - Corea del Sur] Aquí se puede ver claramente lo estrecho que es el callejón donde sucedieron los hechos. pic.twitter.com/qwvtmu6t82 — 🐝🥑🎾 김바나 🇨🇴🇰🇷🎃🍂 (@_kimbana_) October 30, 2022

El español Xavier Bush también fue testigo de la tragedia, y contó que estaba en un bar donde vio cómo ocurrió todo.

“Yo estaba en el bar, pudimos salir por una puerta de abajo, pudimos ver lo que pasaba por la ventana, al salir nos encontramos un panorama de una calle menos transitada y no tan angosta, allí no había víctimas, no las vimos, nosotros vimos a las víctimas mortales desde dentro del bar”, dijo en una entrevista en el programa de Ana Rosa en Mediaset.