“¿Se dieron un besito?”: José Miguel Viñuela reconoció que sintió mariposas por una exchica Mekano

Este domingo se estrenó el segundo capítulo del estelar de Cecilia Bolocco, “Todo de ti” , junto con la participación de José Miguel Viñuela y su madre, Paulina Infante, quienes conversaron de diversos temas con la exMiss Universo.

El conductor no solamente se refirió a su polémica salida de Mega tras conflicto con el camarógrafo, sino que también comentó sus inicios en el programa “Mekano”, en donde recordó a una persona en especial.

En este contexto, Viñuela habló sobre una de las secciones más emblemáticas del programa juvenil: la gomita.

“Jugaban una cuestión de la gomita y tú me decís que no pololeabas con ninguna. Eres más fresco”, le comentó de entrada la conductora, a modo de broma.

“¿Tú sabes con qué marcábamos 52 puntos? Con una gomita, pero como no la tengo...”, desafió a la diseñadora jugando.

“¿Y quién estaba con la gomita?”, indaga Bolocco.

“La Cata Palacios en ese minuto conmigo. Me tocó”, reconoció Viñuela, a lo que Cecilia le preguntó directamente sobre sus sentimientos por la exparticipante del programa: “¿Te gustaba la Cata Palacios?”

“Yo creo que en alguna época como que me atraía. Sí”, confesó sincero.

Finalmente, Cecilia Bolocco quiso saber si hubo más acercamientos que solo la gomita: ¿Se dieron un besito?

“No, no, no. Hicimos la gomita”, aclaró José Miguel Viñuela.