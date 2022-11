Maestra británica deja las aulas para unirse a OnlyFans y ayudar a su padre

Hay muchas razones por las que las influencers, artistas, deportistas, modelos, trabajadoras y estudiantes optan por ingresar a OnlyFans.

Algunas chicas lo ven como una oportunidad para interactuar más de cerca con sus seguidores, mientras ganan algunos dólares, otras sueñan con darle un giro de 180 grados a su vida, y hay quienes acuden a la plataforma por una emergencia económica.

Tal es el caso de una maestra de Gran Bretaña, la cual tuvo que cambiar las clases a pequeños por emprender en el sitio de contenido para adultos, luego de que su padre enfermara.

Estamos hablando de Beth Cowan, quien se ha convertido en una modelo de las redes. Ella aseguró que su incursión en OnlyFans la ha ayudado a tener un mayor sustento financiero, aunque no todo es ideal, pues algunos de sus seguidores le han realizado algunas peticiones muy extrañas.

La joven, de 27 años, reveló que uno de sus suscriptores le rogó para que no se depilara las axilas, mientras que otro sólo quería ver un video de ella en el gimnasio.

Aunque ella incursionó en el modelaje desde hace cinco años, arribó a OnlyFans hace 12 meses.

“Creo que la petición de las axilas fue la más fácil que he tenido. Fueron como dos mil 300 dólares, también me preguntaron por el vello de los dedos de los pies. Sólo quería una foto con el brazo levantado, eso era literalmente todo... y también un primer plano del vello real. Otra persona me pagó la misma cantidad por un clip rápido de mí en mis cosas del gimnasio, simplemente haciendo deadlifts. Fue genial”, indicó.