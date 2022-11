“Siempre me estoy preparando”: Belén Mora, el nombre que suena para el próximo Festival de Viña

Este martes, en el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, entregaron nuevos nombres de cara a lo que será la parrilla de espectáculos del próximo Festival de Viña del Mar, y en el que el de la comediante Belén Mora es uno de los posibles shows de humor en el escenario de la Quinta Vergara.

Fue José Antonio Neme quien se aventuró a dar el golpe respecto de las negociaciones de Mora con la organización del Festival, palabras que fueron refrendadas por el periodista Andrés Caniulef, quien fue invitado al estudio para aportar datos respecto a la futura parrilla programática del evento musical.

Si bien desde Viña del Mar, el concejal Carlos Williams, quien también participó del bloque farandulero, aseguró desconocer de dichas negociaciones, el rumor fue confirmado por Caniulef.

El rumor de Belén al Festival de Viña del Mar

“Me llega un dato extra, porque efectivamente hay tres o cuatro humoristas que se sentaron a conversar (con la organización). Belén Mora, que al parecer, estaría prácticamente cerrada su participación; Natalia Valdebenito, que entiendo está ahí al debe; y Edo Caroe”, contó Caniulef, quien fue interrumpido por Karen Doggenweiler, que en ese instante había logrado comunicarse -por videollamada- con Mora.

“Cuando Jose dice: ‘Vamos a la fuente directa, a la fuente primaria. ¡Aquí la tenemos, mi Belén preciosa!”, inició Karen.

Karen Doggenweiler y Belén Mora. Fuente: Mega.

“¿En serio? Me entero por ustedes (...) me encantaría, es un sueño que me encantaría cumplir. No me han llamado para cambiar el escenario, así que voy a seguir haciendo stand up”, respondió prontamente la comediante, quien ese momento reconoció estar “recogiendo la basura” y no pendiente del bombazo que estaban dando en Mega.

“¿Te gustaría?”, insistió Neme, ante la primera negativa de la humorista, quien, como era de suponer, y sin dar mayores pistas ante la evidencia de las negociaciones festivaleras, negó dichas reuniones.

“Por supuesto. Pero no me han llamado. Lamento arruinarles el contacto”, lanzó, no sin finalizar el contacto asegurando que “siempre me estoy preparando para el Festival de Viña, tengo una rutina”.