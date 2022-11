Carmen Gloria Arroyo se sinceró sobre los inicios de su relación con Bernardo: “Yo también prejuicié”

La Jueza, Carmen Gloria Arroyo, estaba de invitada en el estelar de Canal 13, “Juego Textual”, y no se salvó de las preguntas de las panelistas. En el segmento “Campo Minado”, la periodista Rayen Araya le consultó “¿Cuál fue el mayor costo de tu relación con Bernardo?”, ya sea la envidia de las mujeres o los prejuicios de sus colegas, a causa de su relación de diez años con el modelo y exchico reality Bernardo Borgeat.

Ella respondió que si bien ambas aplican, se decidió por los prejuicios de sus colegas, quienes llamaron un almuerzo urgente para cahuinear. Bajo esto, la Jueza habló más sobre su relación con Bernardo, especialmente el momento en que conoció al exchico reality, y los mismos prejuicios que ella también tenía sobre él.

Contó que el día que lo conoció fue en una cena del Hogar de Cristo, en una fecha cercana a su cumpleaños, sus amigos la empezaron a lesear porque ella iba a estar a cargo de las parrillas en su celebración, y que invitaran a Bernardo para que haga el asado. A lo que él se presentó y le dijo que lo llamara porque tiene una empresa de asados.

Ella le respondió que, “sí claro, no, y yo también prejuicié. Siendo honesta decía ‘qué guapo, no tengo ninguna posibilidad, es súper guapo’, después decía no tiene nada que ver conmigo, en lo que hago, no vamos a tener nada en común”. La segunda vez que se vieron conversaron hablaron un poquito, pero la tercera vez hablaron llegaron a hablar hasta las 6 de la mañana en una cena en Concepción.

Ella estaba hablando con Cecilia Bolocco sobre sus vidas personales y Bernardo estaba al lado escuchando todo. Una vez que la exMiss Universo se fue a acostar, Borgeat no perdió el momento y la invitó a un vino. En ese momento hablaron de todo, de política, de lo qué hacían ellos, la familia, el futuro, etc, “eso fue el broche de oro”, declaró.

