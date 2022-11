Josefa Isensee reveló motivo que la alejó de la TV y que involucra a famoso animador

La modelo y ex Miss Chile, Josefa Isensee desenfundó artillería pesada en el programa de cable “Santa Moda” donde reveló los motivos que la alejaron de la televisión, los cuales tendrían relación con comentarios mala onda y bromas en doble sentido que habría recibido de parte de un animador muy conocido y que está plenamente vigente.

La invitada al programa de moda conversaba con la animadora Mariela Sotomayor respecto a sus 15 años fuera de la pantalla chica cuando contó el mal rato que le hicieron pasar debido a bromas en doble sentido, tras ser conocida por la campaña de agua mineral Cachantún.

“Se estaba dando a conocer”

“Me pasaron cosas con personajes que ahora están en televisión y que opinaban de mí sin conocerme, con doble sentido y con cosas medias groseras que me hicieron dar un paso al costado”, confesó, reconociendo que es más sensible de lo que la gente cree y no tiene para nada “cuero de chancho”, por lo tanto “le cuesta exponerse”.

Fue ahí cuando recordó un incómodo episodio que la hizo vivir un destacado animador, quien ahora se encuentra en pleno apogeo.

“La última ve que yo fui a un programa de televisión había un personaje que se estaba dando a conocer como opinólogo y cuando me ve sentada en el panel dice oh, pero si ahí está la niña que le gusta la cacha...la Cachantún’. Esperé los comerciales y le dije al director, sabes que yo no quiero seguir acá, porque no tengo nada que hacer acá. Y ahí yo me empecé a sentir muy incomoda”, confesó.

“Eso no fue un comentario, fue una agresividad del porte de un buque”. “Fue en Televisión Nacional, en un programa de noche, era lo más entretenido que hay. (Pero) a mí eso me afectó”, agregó.

Si bien, en “Santa Moda” hizo Pasapalabra respecto al nombre del animador, rumores de pasillo cuentan que sería nada menos que Julian Elfenbein cuando participaba en el programa “Noche de juegos” en TVN, donde tenía una participación como comediante con el dúo “Hermanos Nadie Sufre”.

Incluso, Josefa acusó que otro director también realizó comentarios fuera de lugar y decía que era una modelo con un cuerpo escultural, pero no tan agraciada para su gusto, confesó.