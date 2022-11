“Lunar cancerígeno”: La Jueza recordó bullying durante candidatura a reina en Viña

Corría el año 2011 y la abogada Carmen Gloria Arroyo era una entusiasta candidata a reina del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, nunca imaginó que de los propios medios de comunicación vendría un bullying directo hacia su persona que, finalmente, la hizo renunciar al certamen. Así lo recordó en “Juego Textual” de Canal 13.

“Fue un antes y un después en mi participación en la televisión. Para mi era un juego, estaba divirtiéndome, pero me di cuenta tarde que muchas personas se jugaban el año de trabajo allí. Habían otros códigos que no estaba dispuesta a jugar. Me sentí como pollo en corral ajeno”, recordó ya como una etapa totalmente superada.

“Ellos sufrieron, lo pasaron muy mal”

El problema, es que la mala onda no solo la afectó a ella, sino que los más perjudicados fueron sus hijos, que escucharon fuertes comentarios contra su madre.

“Me decían descalificaciones físicas, que tienen que ver con rasgos personales o características personales. En esa época mis hijos eran muy chicos, ellos no entendían”, explicó La Jueza, animadora de “Carmen Gloria a tu servicio” en TVN.

“Un día en uno de los comentarios se dijo ‘¿y ese lunar cancerígeno que tiene en la boca?’, y mi hijo se puso a llorar, mamá tienes cáncer y no me dijiste”, recordó con tristeza, respecto a la gota que colma que la llevó a dar un paso al costado, puesto que los pequeños lo pasaron muy mal con la exposición mediática de su madre, donde fue tratada de la peor manera.

Carmen Gloria Arroyo

“No estoy disponible para esto. Ellos no estaban acostumbrados a la exposición mediática. Ellos sufrieron, lo pasaron muy mal. Mi hijo más chico tenía siete años”, recordó la “Jueza” en “Juego Textual”.

Según relató cuando participó ni ella ni el canal tenían ninguna expectativa con la candidatura, pero la prensa la levantó como figura potenciando su “criminal escote”, tituló LUN, sin embargo la misma prensa después hizo eco de los comentarios negativos hacia ella.