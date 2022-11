Aseguran que Diana Bolocco podrá cumplir con “asignatura pendiente” tras oferta de TVN

Hace unos días Diana Bolocco escribió en su Instagram “se vienen sorpresas”, justo, luego que el periodista Luis Sandoval revelara en “Qué te lo digo” -junto a Sergio Rojas y Paula Escobar- que la rostro de Mega estaría en periodo de negociaciones con TVN y sería el salvavidas para reflotar al “Buenos Días a Todos”. Sin embargo, ahora El Filtrador dio a conocer cuál fue la oferta irresistible que recibió para arribar a Televisión Nacional.

“Si bien la conductora no tendría interés en hacer matinales, la oferta de TVN la motivó porque le permitiría volver a trabajar con personas con las que tiene cercanía; no solo “Pablete”, sino que también su amigo Eduardo Fuentes, con quien lideró hace años Alfombra Roja en Canal 13″, fue parte de lo que indicó el medio.

[ Finanzas Personales para niños: cómo crear hábitos financieros aprovechando que están en casa ]

Pero, la principal razón para conquistarla fue la animación del Festival de Viña del Mar.

“Surge otro importante factor: el Festival de Viña del Mar. De acuerdo a las mismas fuentes, su arribo a la señal pública le abre la posibilidad de convertirse en la animadora del certamen viñamarino, en cuya versión 2024 las cartas están abiertas para un cambio en la animación”, aseguró El Filtrador, medio que le hace honor a su nombre, revelando las mejores papitas.

Según consignaron, la oportunidad de subirse a la Quinta Vergara sería para ella una “asignatura pendiente”, tal como lo hizo Tonka Tomicic y su propia hermana Cecilia.

“Es mi asignatura pendiente y me encantaría hacerlo. Lo he dicho tanto, pero nadie me ha pescado (ríe)”, reveló tiempo atrás en conversación con Revista Sarah.

[ Las verdades de Mauricio Israel tras 14 años fuera de Chile: “Si tú me preguntas si yo me quería ir, yo no me quería ir ]

Descartado Canal 13

Además, el mismo medio confirmó que la llegada de Diana a Canal 13 está totalmente descartada como rostro de la señal.

“Según pudo sondear este Portal, al interior de Canal 13 estaría descartado un arribo de Diana Bolocco propiamente tal, como rostro de la señal. Por ello, la opción más probable es que trabaje con el 13 a través de su productora, lo que también ocurrió hace unos meses con el programa que condujo su marido, Cristián Sánchez”, señalaron.