Deudora habitacional sacó canas verdes a Carmen Gloria Arroyo en programa de TVN

Con ganas de darle cadena perpetua, en sentido figurado, terminó La Jueza Carmen Gloria Arroyo contra una demandada por el pago del arriendo, quien gritoneó como quiso en el estudio de TVN donde graban el programa de servicio social, consignó La Cuarta.

Todo ocurrió luego que Jennifer, la deudora habitacional que suma cinco meses de mora, tuviera el descaro de reclamarle a grito limpio a su arrendatario de ser el responsable de llevar mal las cuentas. Situación que sacó canas verdes a la abogada.

“¿Cómo yo le voy a pagar luz y agua si las boletas le llegan a su correo? Don Roberto, yo no sé el consumo. Usted llegó a la casa a decirme que el arriendo era de 250 mil y después me lo bajó a 200. Yo no tenía idea del subsidio de mi suegro de tercera edad, usted llegó con ese beneficio. Yo no quise hablar contigo porque te encuentro un cara de ra...”, alegó la mujer, con la vieja técnica de hacerse la enojada para que no la sigan retando.

“Yo no sabía cómo estaba tu casa, pero tú en ningún momento me dijiste que había plaga de chinches y de ratones”, gritaba empoderada.

“Si tú querí, hablemos, a calzones quitados. Yo soy terrible mujer pa’ mis cosas. ¿En qué estado vas a hablar a mi casa? ¿En amenaza? ¿Querí que le diga yo cómo me ha amenazado tu hermano?”, le decía al señor que hasta el momento no decía ni pío.

“Está faltando el respeto aquí”

Fue ahí que la Jueza, tras escuchar el insólito alegato, decidió poner a la mujer en su lugar.

“Ser bien mujercita no es ser insolente. Lo que yo vi es una insolencia aquí y en la quebrada del ají. En esta audiencia se respeta, si usted quiere que la respeten, respete. Usted está faltando el respeto aquí al actuar de esa manera (...) Si a usted no le gusta un lugar, se va. Nadie tiene el derecho a usar o usufructuar gratuitamente de un derecho ajeno. Y las reglas de esta audiencia parten por el respeto. Vuelva a su lugar”, la retó bien retada.

Finalmente, tras pedirle a la mujer que devuelva el inmueble trajo a colación a todo su parentesco y amenazó con las penas del infierno y se retiró del programa.

“Yo voy a dejar esto hasta aquí, porque es mentiroso Roberto. Yo me voy a retirar y a ti te voy a demandar, Roberto, porque tú sabís que mi papá es rati... yo te voy a demandar. No te hagas el tonto, Roberto, porque tú me amenazaste de muerte. Te lo juro por mi hijo, tú me la vas a pagar”, gritó la mujer.