Don Francisco tacha de malagradecido a Bad Bunny

Don Francisco es considerado como uno de los conductores más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos; incluso, hubo una época en la que ser entrevistado por él era un considerado como un privilegio, pues sólo las grandes figuras del medio se presentaban en sus programas.

Por lo que ahora el presentador de televisión señaló que Bad Bunny es un “malagradecido”, pues él le dio un espacio en televisión y el cantante no lo recuerda.

¿Qué dijo Don Francisco?

En una entrevista para el noticiero Meganoticias Alerta, el presentador de origen chileno dijo que no se ha podido poner en contacto con el reguetonero desde la vez en que lo entrevistó para su programa de televisión.

Dicha incursión ocurrió en 2018, antes de que se diera el gran éxito de Benito.

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”, expresó Don Francisco.

Además, contó que lo ha llamado en varias ocasiones, pero no ha obtenido respuesta.

Por lo que decidió enviarle un mensaje contundente al intérprete para que recuerde que, gran parte, de su éxito se debe al conductor.

“Lo he llamado varias veces, pero después no me contestó. Entonces dije: ‘Bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice: Oye Bad Bunny te olvidaste de que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión’”, agregó.

A continuación, te dejamos con la entrevista de la que habla el artista:

¿Don Francisco tiene razón?

Luego de las declaraciones del también escritor, surgieron diversas reacciones en redes sociales, destacando que muchos lo criticaron.

Algunos fans señalaron que Don Francisco no es responsable de todo lo que ha logrado Benito, sino que también es fruto de su propio trabajo.