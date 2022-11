La insólita razón por la que una mujer asegura que Karely Ruiz destruyó su matrimonio de 20 años

Karely Ruiz es una de las estrellas de OnlyFans más reconocidas en México y Latinoamérica, por lo que no es extraño que hayan muchos hombres que se rindan ante sus encantos, como el esposo de una mujer que asegura que ella arruinó su matrimonio.

La famosa comparte contenido cargado de sensualidad a través de esa plataforma, a la cual se puede acceder con una suscripción de 16 dólares mensuales, sin embargo, ella considera que no es casualidad que le haya encontrado en el celular a su expareja imágenes de la modelo.

Mediante un video que se ha vuelto viral en TikTok, la mujer acusó a la influencer de destruir su unión con reveladoras fotografías de sus curvas que lo cautivaron y que encontró cuando le revisó el teléfono móvil.

Aunque el hombre, de identidad no revelada, intentó explicarle a su ex que se trataba de una celebridad de la industria y no alguien que conociera personalmente con quien estableció una aventura, ella no le creyó.

“Pues no lo sé si se estaban mensajeando, pero de que había fotos de ella encuerada, las había” , lanzó la mujer, quien fue cuestionada si cree que Ruiz se pudo haber sentido atraída hacia su marido.

“Yo creo que sí. Alguna vez escuché que le gustan los hombres mayores”, aseveró la mexicana, quien especificó que su esposo por dos décadas tiene 50 años actualmente, así que pudo haber sido del agrado de la presentadora de televisión. “A su conciencia queda”, finalizó.

Karely Ruiz no se ha hecho eco de las acusaciones de haber destruido un matrimonio, pero los internautas sí tuvieron divertidas reacciones en la red social.

“Cualquier excusa es buena para dejar al cucaracho”, “Si fuese así ninguna tendría pareja”, “Por eso es mejor no revisar los teléfonos”, “La Karely tipo: ‘wey, ni los topo’”, “No me río porque fácilmente podría ser mi mamá”, “Exigimos foto del marido”, escribieron.