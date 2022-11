Modelo de OnlyFans revela que se tuvo que mudar dos veces por acoso de seguidor

No todo es miel sobre hojuelas para las influencers y modelos que deciden emprender en OnlyFans.

En las redes se pueden encontrar algunas historias de creadoras de contenido que han tenido que soportar la discriminación, estigmas, señalamientos y acosos, luego de algunas personas identificaran que se encuentran en la aplicación para adultos.

Una de las últimas chicas que vivió un auténtico infierno, tras su éxito en OnlyFans, fue Ashly Schwan.

La bella rubia es una de las más seguidas en la plataforma de origen británico, pero reveló algunas afectaciones que perjudicaron su día a día.

Y es que, la californiana tuvo que soportar una terrible situación, luego de que uno de sus suscriptores se empezara a obsesionar con ella, al traspasar la barrera digital y acosarla en su domicilio.

De hecho, la modelo se vio obligada a cambiar de casa, por lo menos en dos ocasiones, como reveló a Daily Star.

Aunque destacó que tiene muchos fans respetuosos y amables, un sujeto comenzó a acosarla, hasta que en verdad le causó temor.

Aunque la rubia dejó atrás su vida dedicada a vlogs para modelar grandes marcas como Playboy, y ahora se dedica en cuerpo y alma a OnlyFans, todavía sube contenido a YouTube, donde relata algunos aspectos de su vida privada.

Fue en esa red social donde mencionó que uno de sus seguidores cambió radicalmente su forma de ser con ella.

De hecho, Ashly sostuvo que empezaron teniendo una gran relación a través de los chats, donde en un inicio era buena persona.

“Estaba hablando con el chico, era muy dulce, pero luego no me pude conectar un par de días. Después, un día me conecté y me envió una foto de sí mismo afuera de mi patio trasero con un cuchillo”, comentó la modelo en el podcast OnlyStans.