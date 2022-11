Mujer policía abre OnlyFans, tras sufrir acoso y triunfa en la plataforma

Son muchas las influencers, actrices, modelos, deportistas y profesionistas que han hecho su arribo a OnlyFans; de hecho, el número de creadoras de contenido que apuestan a emprender en la plataforma cada vez se eleva más.

Son muchas las razones por las que deciden abrir su cuenta en el sitio de contenido para adultos.

Mientras algunas lo hacen para ganar algunos dólares, mientras interactúan más de cerca con sus seguidores; otras optan por la app para mejorar su vida, y algunas más acuden al portal como una mejor opción, luego de tener malas experiencias en su último trabajo.

Tal es el caso de una expolicía que ahora triunfa en OnlyFans, pero hace algunos años vivió momentos complicados y señalamientos en la entidad en la que laboraba.

Ella es Leanne Carr, de 37 añosde edad, quien suma una fuerte cantidad de seguidores en sus redes sociales, donde suele subir sus rutinas de ejercicio que la mantienen en gran forma, además de disfraces de cosplay.

De acuerdo a su propio testimonio, dejó la Policía de Lincolnshire, Inglaterra, en 2018, luego de sumar 14 años de servicio.

Ahora apostó a abrir su cuenta de OnlyFans, donde poco a poco la han seguido algunos de sus más fieles admiradores.

La suscripción al perfil de la explica es de 12.7 dólares; además, Leanne también ha creado una lista de deseos de Amazon, que incluye un disfraz de Spider Man y productos de tecnología, para que sus seguidores le brinden algunos detalles.

La rubia reveló que en 2018 fue acusada de viajar por el mundo, mientras estaba de baja de la Policía por enfermedad.

“¿Desde cuándo es aceptable juzgar a alguien por su aspecto? Nadie merece ser tratado de manera diferente o menos favorable, independientemente de su ocupación o cargo dentro de ese trabajo. Me gustan las mismas cosas que a todo el mundo, viajar (durante mi propio permiso, no mientras estoy de baja por enfermedad como se alegaba), hacer ejercicio y cuidar mi cuerpo y retransmitir juegos y mis entrenamientos en Twitch. ¿Hay algo malo en ello?

“La intimidación, el acoso y la victimización no están bien. No, en ningún nivel… Después de 14 años de servicio como agente de policía, sargento de policía e inspector de policía, estoy inmensamente orgullosa de mí misma. Lo he conseguido gracias al trabajo duro, la determinación, los sacrificios y el amor por servir al público”, dijo la influencer en sus redes sociales.