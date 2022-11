Pamela Díaz y Daniel Fuenzalida desclasificaron los mejores cahuines de la farándula chilena

La icónica mujer de la farándula chilena, Pamela Díaz, recibió a Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas en su podcast “Hoy es Hoy”, el cual anima junto a Chiqui Aguayo. En un capítulo lleno de risas, tallas y leseo, los rostros hablaron de diversos temas tanto sobre deseos, preferencias, sus vidas personales y laborales.

La Fiera le preguntó a los invitados cuál es la mejor copucha de la farándula chilena de todos los tiempos. Ella partió respondiendo y dijo que la de Cecilia Bolocco en la terraza con Luciano Marrochino en Miami. Esto sucedió en 2007 cuando la Revista SQP liberó las imágenes de un paparazzi, donde se veía a ambos en una situación íntima mientras Bolocco estaba todavía casado con Carlos Menem.

“Ahí lo más interesante son las fotos que no salieron po’. Esas son las fotos buenas”, lo que revelaron era que los mostraban teniendo sexo oral, a lo que Chiqui dijo que esa la habían salido en los medios. Sin embargo, el Huevo le dijo que las fotos que salieron fueron la de ellos desnudos, pero habían fotos más fuertes.

Por su lado, Daniel Fuenzalida mencionó la confrontación entre Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger en Vértigo. En ese episodio Argandoña le sacó en cara que el marido de la hija de Don Francisco la dejó por su prima hermana, lo cual Vivi admitió sin problemas.

Esto sacó a colación la llegada de Raquel al canal donde trabaja Kreutzberger. “Vivi Kreutzberger con dolor de cabeza muy grande con la llegada de Raquel”, reveló Rojas. El Huevo dijo que ella fue a reclamar por la llegada de “La Quintrala” a los ejecutivos de TV+, por lo que le cambiaron el horario del programa de “Más Vivi que nunca”.

Chiqui Aguayo comentó que un buen cahuín fue la cancelación del matrimonio de Kenita Larraín con Iván Zamorano. “Fue funeral”, sentenció Diaz y la comediante agregó que “fue como una teleserie y todos especularon qué pudo haber pasado, y al final nunca se supo”.

“¿Es idea mía o se dijo primero en la radio que no se casaban?”, preguntó Pamela, lo que fue confirmado por Daniel y Sergio. Chiqui volvió a preguntar si se supo por qué se canceló, a lo que Sergio insinuó que fue porque tenían gustos distintos, “¿Por qué era gay? Eris hu***, no era así. Es mentira eso”, dijo “La Fiera”. Daniel mencionó que no llegaron acuerdo con las partes de los bienes de la Ciudad Deportiva.

La comediante rescató el rol de Kenita Larraín en la farándula chilena por los cahuines sabrosos que ha entregado al país, “cuando llegó en silla de ruedas, igual momentos icónicos de la farándula”, agregó. A lo que Pamela y Sergio acordaron que era muy pilla y sabía hacerla. Entre risas recordaron el episodio donde el Chino Ríos no puso directa en el auto automático y terminó con María Eugenia accidentada.

No faltó el recuerdo por parte de Chiqui del matrimonio de la “Lady Di” chilena, el casorio entre Pamela Díaz y Manuel Neira que fue transmitido por televisión. No evitaron agarraron para el leseo el pelo de Manolito y Pamela contó que le pagaron por realizar y cubrir el matrimonio de manera exclusiva.

Escucha el capítulo