Rafael Araneda se bajó de la carrera por suceder a Don Francisco en animación de la Teletón: “No tengo el tiempo ni el equipo para producirla”

Con un incómodo momento debutaron esta tarde los integrantes de “Sígueme y te sigo”, el nuevo programa de TV+ que reemplazará por las tardes a “Me Late”, quienes en su primera entrevista exclusiva no sólo golpearon con la noticia de la ausencia de Rafael Araneda de la Teletón, sino que además molestaron al animador nacional con una pregunta respecto del futuro rol protagónico que tendrá el conductor en las 27 horas solidarias.

Y es que al buen inicio que tuvo el espacio conducido por Francisco Kaminski, con la presencia en el panel de Titi García-Huidobro, Nataly Chilet y Andrés Baile, quienes ofrecieron una serie de golpes noticiosos con la opción que el cantante mexicano Pedro Fernández llegue al show del próximo Festival de Viña y la misma información de la bajada presencial de Araneda de la Teletón, llegó la pregunta del exrostro de Mekano que provocó una sincera, pero incómoda respuesta del animador radicado en Estados Unidos.

El descarte de Rafael Araneda

“Yo lo veo vendiendo sándwich”, fue la primera intervención de Araneda, quien luego recibió la invitación de Baile para visitar el emprendimiento gourmet con el que sustentó estos años su ausencia de la televisión el periodista, que tras ello le lanzó una bomba al Rafa.

“Y como pasé este gol, tengo que hacer una pregunta, obviamente. Don Rafael Araneda. ¿Usted tiene el tiempo y la disposición en este minuto para asumir el rol de ser el reemplazante de Don Francisco?”, soltó sin anestesia Baile, cuyo dardo causó la inmediata incomodidad en Araneda.

Todo se puede hacer, pero esto de estar agarrando banderas a un día antes de la Teletón, cuando lo más importante es llegar a la meta, me parece a mí un poquito fuera de tono. — Rafael Araneda

“Yo tengo el tiempo y la disposición en un grupo de personas. En solitario no tengo el tiempo. No solamente no tengo el tiempo y tampoco tengo el equipo. El equipo que produce Teletón, la gente lo sabe, y toda la gente que está ahí lo sabe, es un equipo extraordinario de personas que trabaja hace 40 años con Don Francisco”, afirmó el animador, quien con diplomacia reconoció a sus entrevistadores que no estaba para ser sucesor de Mario Kreutzberger en el liderazgo de la campaña solidaria de la Teletón.

No fue sino hasta que Baile le insistió en el tema, que el Rafa estalló.

“Estamos de acuerdo, si todo se puede hacer, pero esto de estar agarrando banderas a un día antes de la Teletón, cuando lo más importante es llegar a la meta, me parece a mí un poquito fuera de tono”, agregó.

“Nadie se hace el leso, Andrés. Yo insisto en que esto es un paso natural de Don Francisco y de manera natural también, tiene que ir apareciendo un grupo que se haga cargo”, cerró.