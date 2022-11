¿Se le acabó el ‘marrano’? La decisión que tomaría Clara Chía luego de retiro de Piqué

A Clara Chía no sólo la acusan de ‘cazafortunas’ con Piqué, sino que luego de su retiro estaría tomando una muy polémica decisión.

Muchos piensan que ahora se refieren a la fortuna del jugador, que se retira relativamente joven y en lo que hubiese sido otro año productivo de su carrera. Y pues que si bien ha tenido sus serios líos legales y laborales, ya también lo consideraban un activo menos considerable dentro del Barcelona.

Y es que ni Xavi lo quería.

Pero, como dicen en ‘El Chapulín Colorado’ : “¿Y ahora quién podrá defendernos?”. Y ahora, ¿qué pasará con la pobre Clara Chía ya que Piqué no facturará más y vivirá de los ahorritos?

Pues eso es lo que menos le preocupa a la catalana, que ya tiene que tomar otra decisión respecto al retiro de su amado Gerard Piqué.

Un enorme dilema

Sencillamente, consta en volverse a exponer al público, que claramente la considera la nueva Camilla Parker por el nivel de odio que recibe. Y eso, en el partido de despedida que se le haría al futbolista.

Este se realizará el sábado, y sería la gran aparición oficial (pero realmente oficial) de una mujer que ha sido atacada incluso hasta por el color de su cabello. Y a la que no le perdonan absolutamente nada. Pero ya, claro, como pareja oficial del futbolista, al que también le han llovido sopapos desde la separación de Shakira.

Y por supuesto, las burlas no cesan. Sobre todo porque creen que prefirió irse antes que ponerse la camiseta con el nombre de su ex mujer. O mejor, que no soportaba ya más la exposición ni las continuas rechiflas que tenía que oír, así como las canciones de Shakira, en sus partidos.

O porque como dijo Xavi alguna vez, su vida personal se estaba tragando todo su talento. Amanecerá y veremos.