Trini Neira se aburrió de las mentiras sobre la relación con su padre: “Dejen de inventar we**”

La hija de Pamela Díaz y Manuel Neira, Trinidad Neira, se aburrió de que los medios inventen mentiras sobre la relación que ella mantiene con su padre, así que subió a sus historias un mensaje para todos con el fin de que dejen de especular sobre su vida familiar.

Trini subió un pantallazo de un medio el cual aseguró que Manuel Neira habría tomado la “drástica decisión” de dejar de seguir a su hija en Instagram, lo que revelaría una mala relación. Ella comentó que “no me quería referir al tema porque no encuentro que sea necesario. Pero, DEJEN DE INVENTAR WE**”.

La relación de Manuel Neira y sus hijos ha causado harto revuelo últimamente debido a las declaraciones de Pamela Díaz, quien aseguró que los padres de sus hijos (Manolito y Fernando Téllez) no se ponían con plata. “Económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy”, afirmó en “Juego Textual”.

Posteriormente, declaró en “Contigo en la Mañana” que el papá de Trinidad recién le depositó después de la presión mediática. “Manuel me depositó después de esta cosa mediática, se puso al día, no tengo por qué agradecerle (...) Él paga 290 lucas por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar al fin de mes”, sentenció “La Fiera”.