“Una experiencia que no quería perder”: Rodrigo Goldberg cumple su sueño de estar en el Mundial de Qatar

El domingo 20 de noviembre será el inicio del Mundial de Qatar 2022 y los canales nacionales que transmitirán el torneo de selecciones han reforzado sus áreas deportivas para llegar con la mejor oferta a los televidentes.

Canal 13 es uno de ellos, que durante esta semana ha promocionado en sus plataformas el arribo de dos nuevos rostros a la estación: el relator Rodrigo Contreras y el retirado futbolista y actual comentarista, Rodrigo Goldberg.

Precisamente este último fue quien dio cuenta este jueves de su satisfacción por asumir un nuevo y anhelado desafío. El de participar del Mundial de Qatar desde la vereda del comentario deportivo.

La ilusión de Rodrigo Goldberg

“En un año extremadamente complejo es sanador tener algunas alegrías profesionales”, publicó hace unos días el formado en la U en su cuenta de Instagram, quien en dicho posteo confirmó la noticia de su arribo a la señal de Luksic.

Es una experiencia que no me quería perder, pero hacerlo de la mano de Canal 13 lo hace aún mejor. — Rodrigo Goldberg

“Agradecido por la confianza del canal, ahora solo queda estudiar y estar a la altura. Vamos con todo”, puntualizó Goldberg, quien esta tarde reconoció que llegar al 13, y emular lo que en su infancia vio en los comentarios de Julio Martínez, era un sueño que en Qatar podrá hacer realidad.

“Estar entre quienes llevaremos el Mundial a todo Chile, me parece increíble”, afirmó Goldberg.

“Es una experiencia que no me quería perder, pero hacerlo de la mano de Canal 13 lo hace aún mejor. Desde pequeño viví el fútbol viendo y escuchando a Julito Martínez o a Pedro Pavlovic y ahora ser parte de ese equipo con chaqueta blanca, me llena de orgullo”, prosiguió.

Los otros mundialistas del 13

En su aventura, el exfutbolista y seleccionado nacional compartirá escenario con Juan Cristóbal Guarello e Ignacio Valenzuela, dos de los últimos rostros deportivos que van quedando en la señal privada.

“Junto a Ignacio, Juan Cristóbal y Rodrigo (Contreras) formamos un equipo que llevará lo mejor de esta fiesta mundial a todo el país, con experiencia y muchísima alegría”, remarcó.

Junto a Goldberg también estará Contreras, reconocido periodista del programa “Al aire libre”, de radio Cooperativa, quien estará a cargo de los relatos de algunos encuentros del Mundial (compartirá funciones con Valenzuela).

“Si bien llevo casi 20 años trabajando en los medios, hacer un Mundial en televisión es algo maravilloso, algo soñado. Relatar un Mundial es lo máximo para quien se desempeña en esta labor dentro del periodismo deportivo”, expresó Contreras, quien aseguró que este torneo será muy diferente a los anteriores mundiales.

“Este Mundial lo visualizo muy diferente a los anteriores. De partida, va a ser en un país poco futbolizado, y en una fecha muy especial, porque los jugadores no van a llegar en el declive de la temporada, sino empezando a subir en sus rendimientos físicos y futbolísticos, porque va a ser en medio de las temporadas europeas. Eso lo va a hacer muy distinto a mundiales anteriores. Para mí el gran favorito es Argentina, porque tiene a Messi y porque colectivamente son un gran equipo. Lo mismo pasa con Brasil y con Francia, que tiene un gran equipo, con figuras como Benzema y Mbappé que sacan ventaja. Yo creo que de ahí sale el campeón”, finalizó.