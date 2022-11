Zac Efron y Johnny Depp son acosados por no lucir “suficientemente guapos” en estas fotos

Zac Efron y Johnny Depp son dos de los actores más famosos de Hollywood, y es que cada uno ha triunfado en diferentes películas y se ha ganado el amor de los fans.

Por años, han sido de los actores más deseados, y siempre han hecho suspirar a todas con su físico y también con su carisma.

Sin embargo, en los últimos meses han sufrido transformaciones físicas, que a pocos les ha gustado, por lo que han pasado de ser los galanes más amados, a los más odiados y poco atractivos.

Zac Efron y Johnny Depp pasan de ser galanes a acosados por su poco atractivo

Zac Efron cambió su físico en el último año, y es que su rostro ya no es el mismo, y aunque muchos lo acusaban por excederse con los retoques, el actor contó la verdad.

Durante una entrevista a la revista Men’s Health el actor reveló que la razón por la que su rostro cambió fue porque se rompió la mandíbula.

Ante esto, sus músculos faciales se volvieron “muy, muy grandes”, y fue intervenido por médicos, e incluso tuvo que rehabilitarse con un fisioterapeuta p ara contrarrestar su crecimiento.

Además, recientemente tuvo una transformación para su nuevo papel, y es que el actor interpreta al luchador profesional, Kevin Von Erich en la película “The Iron Claw”.

Para este papel su cuerpo está mucho más tonificado, y lleva una peluca con cabello corto y fleco recto, por el que también ha recibido muchas críticas y ataques, e incluso se burlas de él en las redes.

Por su parte Johnny Depp siempre causó sensación con su físico y su look de chico rebelde , e incluso durante el juicio con Amber con su traje desataba suspiros.

Sin embargo, recientemente cambió su look y se quitó la barba y el bigote, y lleva el cabello largo y suelto, un look que parece no agradarle a sus fans.

El actor ha recibido crueles críticas en redes por su rostro, e incluso aseguran que ya ni se parece a Johnny, pues se ve “muy feo” con su nuevo look.

Nueva foto de Johnny Depp con una fan en Chicago el día 26 de octubre de 2022 🥰💕 pic.twitter.com/Uwlp5FCmr3 — Johnny Depp Uruguay 🇺🇾 (@DeppUruguay) October 29, 2022

Además, una imagen vestido como el rey Luis XV de Francia para la película Jeanne du Barry también ha generado los peores memes y comentarios, y muchas se preguntan “¿dónde está el guapo Johnny Depp?”.

Como siempre vemos el lado más cruel de la sociedad que no solo ataca a mujeres, también a hombres, sin importar si a ellos les afecta o no, pero a pesar de todo, los actores siguen adelante y continúan triunfando.